Apple Pencil Pro : plus qu’un simple stylet

Lors de son événement, Apple a dévoilé pour la première fois de l’histoire de l’accessoire Pencil Pro qui comprend un retour haptique et un gyroscope.

L’ajout de la technologie haptique au stylet offrira une expérience plus naturelle à ceux qui l’utilisent pour la prise de notes ou à des fins artistiques.

Apple a également révélé un nouveau geste de pincement sur ce stylet, permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions telles que l’ajout de formes ou de texte sur le canevas beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

Un premier Apple Pencil en version Pro

C’est la première fois que son Pencil reçoit une variante Pro. C’est également le quatrième produit global de la gamme Apple Pencil, suite à la sortie d’un Apple Pencil d’entrée de gamme en octobre dernier, doté d’un port USB-C sur le stylet. Cependant, il lui manquait des fonctionnalités clés présentes dans les versions précédentes, telles que la sensibilité à la pression et la recharge sans fil.

Ce nouveau Pencil ne fonctionne qu’avec les iPad à processeur M2 ou plus récents, comme l’iPad Pro tout juste dévoilé à processeur M4.

Apple a confirmé que le Pencil Pro fonctionnera à la fois avec les nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air. Il s’agit du deuxième accessoire axé sur l’iPad qui a également été annoncé, avec le Magic Keyboard pour iPad Pro qui comprend des touches de fonction, en plus d’un trackpad plus grand.

L’Apple Pencil Pro se vend 169 $.