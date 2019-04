Tinder passe devant Netflix et devient l’appli la plus rentable

Les tendances l’ont confirmé : ce ne sont plus uniquement les applications de jeux qui génèrent d’énormes revenus sur le marché des applications mobiles. Que ce soit sur Google Play Store ou sur iTunes App Store, l’appli de rencontre Tinder, qu’on ne présente plus, a raflé la première place selon le spécialiste Sensor Tower. Une place d’honneur qu’a tenue Netflix depuis plusieurs années. Et comme l’abonnement à la plateforme de vidéo à la demande ne se fait plus sur l’application, il est certain que le géant du streaming ne pourra plus récupérer (du moins dans l’immédiat) sa couronne.

Une baisse de 15 % pour Netflix, Tinder en profite

Laissons les chiffres parler à notre place. Lorsqu’on se réfère aux statistiques de l’App Store uniquement, Netflix réalise un chiffre d’affaires de 853 millions de dollars en 2018, selon le spécialiste Sensor Tower. Lorsqu’on y impose la commission de 30 %, ce chiffre atteint 256 millions de dollars pour Apple. Néanmoins, Netflix continue à bénéficier de 15 % dès la première année d’abonnement.

Pour le premier trimestre de 2019, Netflix a réussi à amasser quelque 216 millions de dollars sur l’App Store et le Play Store. Comparé aux rapports de la même période, l’année dernière, il y a eu une baisse de 15 % sur le chiffre d’affaires. Pour rappel, il est important de préciser que tous les utilisateurs qui ont contracté leurs abonnements par le biais de l’application iOS continuent à être facturés sur l’App Store.

En revanche, tous les nouveaux clients doivent s’inscrire hors plateforme. Par conséquent, le paiement de l’abonnement se fait désormais directement sur Netflix. Cela explique, peut-être, la dégringolade des chiffres de l’application mobile.

Une augmentation de 42%

L’application mobile Tinder, quant à elle, rencontre un franc succès sur les deux plateformes de téléchargement d’applications. Si l’on se réfère aux statistiques, Tinder a réussi à augmenter son chiffre d’affaire de 42 % en comparaison du chiffre d’affaire de 2018, à la même période. Aujourd’hui, Tinder pèse donc près de 260,7 millions de dollars. Ce qui le hisse au premier rang du classement des applications mobiles les plus rentables, hors jeux.