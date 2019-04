30 ans de la Game Boy : voici l’histoire de l’enfant chérie des consoles portables

La Game Boy est, sans conteste, la plus grosse madeleine de Proust des enfants des années 90. Quel que soit votre âge, peu importe votre addiction au jeu, vous avez déjà forcément vu ou même touché à une Game Boy. Véritable révolution sur le marché des jeux vidéo, la console portable de Nintendo a fêté, ce dimanche 21 avril, ses 30 ans. Retour sur une histoire qui mérite d’être connue par tous les gamers.

La Game Boy, 30 ans et (presque) toutes ses dents

À sa sortie, en 1989, la Game Boy avait tout pour percer face à ses concurrents de l’époque. Il faut dire que ses caractéristiques se différenciaient grandement du lot. Grande innovation : elle permettait également de passer en quelques secondes d’un jeu à l’autre en un simple changement de cartouche. Une révolution en un temps où les systèmes étaient fastidieux et lourds.

Et pourtant, le succès n’était pas assuré. En effet, lors de son développement à la fin des années 80, les salariés de Nintendo l’avaient surnommée le « jeu nul ». Ils étaient en effet convaincus que ce petit écran allait faire un bide et que l’autre console du constructeur, Famicom, allait rapidement lui faire de l’ombre.

La petite bête qui monte… notamment grâce à un jeu

Que Nenni ! Trente ans plus tard, le succès est réellement au rendez-vous. La preuve : Game Boy est la troisième console la plus populaire au monde (la PlayStation 2 et la Nintendo DS occupant les deux premières places) avec 118 millions d’exemplaires vendus. Même en France, la Game Boy a une place d’honneur avec 1.4 million d’exemplaires vendus en un an après sa sortie.

Au-delà des spécificités techniques, plusieurs raisons ont fait de la Game Boy une véritable icône des années 90 : son prix d’abord, mais également son catalogue très diversifié. Entre 1989 et 2003, les utilisateurs ont pu profiter de plus de 2000 jeux.

Mais impossible de revenir sur la success story de la Game Boy sans évoquer la cartouche livrée avec la console, Tetris. Le jeu de briques d’une simplicité aussi foudroyante qu’addictive est devenu le quatrième jeu vidéo le plus vendu de l’Histoire. Le fait que ce processeur soit automatiquement vendu avec la console est peut-être une raison à ce succès.

Et jusqu’à aujourd’hui, personne n’a su faire mieux que le combo Game Boy + Tetris. C’est dans le vieux pots qu’on fait les meilleures soupes.

Dernière mise à jour le 2019-04-23 at 15:18 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires