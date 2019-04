Les ventes d’iPhone ont encore baissé en 2019

L’année 2019 ne commence pas en fanfare pour Apple. À l’instar de la fin 2018, il semble que le premier trimestre de l’année marque une forte chute dans les ventes d’iPhone, entre autres.

Des ventes d’iPhone en chute libre

Si l’on se réfère aux analyses publiées par le cabinet OTR Global, Apple aurait vendu entre 37 et 42 millions d’iPhone au cours de ces premiers mois de l’année 2019. Or, les objectifs que la firme s’est imposés pour cette période se situent dans une fourchette de 40 à 45 millions d’unités vendues.

De plus, si on compare ces résultats avec ceux de 2018, à la même période, la baisse est de 10 %. Ce chiffre peut être « insignifiant » et pourtant, il marque une baisse très importante vis-à-vis des ventes d’Apple.

Les nouveaux iPhone boudés par le public ?

Apple misait sur l’arrivée de l’iPhone XR, XS et XS Max pour remonter les chiffres. Mais OTR Global affirme que les chiffres décevants de la marque sont causés par la faible demande de ces nouveaux modèles. Bonne nouvelle, tout de même : la vente des anciens modèles se porte assez bien. D’ailleurs, même si ce ne sont pas des modèles récents, les utilisateurs continuent à les acheter.

Est-ce qu’Apple a déjà été préparé à vivre cette situation ? Si l’on se fie au fait que l’entreprise ne souhaite plus communiquer les chiffres de ventes de ses iPhone dans les rapports trimestriels, l’on est tenté de penser que oui. Le groupe américain s’était déjà préparé à vivre cette baisse de vente, du moins sur le court terme.

Il faudra donc attendre le deuxième trimestre pour tirer de réelles conclusions.

