Android 10Q : la barre de navigation définitivement supprimée ?

Un changement majeur sur Android 10Q. Après le test effectué par quelques développeurs sur le code source de la plateforme d’Android, il semble que la barre de navigation sera définitivement supprimée et remplacée par une interface où les interactions se feront par des gestes, à 100 %.

Ainsi, l’on pourrait, désormais, retrouver le même principe que chez Apple, Xiaomi et Huawei.

Après Android 9 Pie, la navigation par gestes sur Android 10Q ?

Avec Android 9 Pie, les utilisateurs pouvaient profiter de la navigation par gestes. Sauf que celle-ci n’était pas totale, car elle ne permettait que d’ouvrir le menu multitâche. Il était toujours nécessaire de passer par la barre de navigation pour effectuer les actions principales comme : « retour » ou « accueil ». Les utilisateurs n’étaient, donc pas, totalement satisfaits par cette fonctionnalité. Sauf si Google a considéré cette option comme un avant-goût de ce que les utilisateurs auront dans une prochaine mise à jour.

Un nouveau système de navigation pour Google ?

Google prévoit de mettre en place plusieurs mises à jour. Et la mise à jour majeure du système concerne les systèmes de navigation et les actions diverses que l’utilisateur pourra effectuer sur son téléphone. Certains développeurs ont, par exemple, découvert des gestes assez proches des gestes de navigation de l’iPhone X : notamment les glissements au niveau de la barre de navigation.

Sauf qu’une fois de plus, il ne s’agissait que d’un premier jet.Un membre du célèbre forum XDA a réussi à activer la bêta 2 d’Android Q. Et dans cette découverte, le développeur a découvert un nouveau système par gestes sans barre de navigation (sauf que le repère en bas de l’écran était toujours présent). On y retrouve, également, les gestes basiques : le retour à l’accueil par un swipe vertical ou encore le retour à la page précédente grâce à un glissement du doigt.

Comment activer les nouvelles options ?

Pour le moment, cette option n’est pas encore activable automatiquement et n’est pas disponible dans les paramètres du téléphone. Pour pouvoir en profiter, il est donc nécessaire de passer par les commandes ADB. Mais est-ce qu’elle sera réellement disponible sur la version définitive d’Android 10 Q ? Patience, patience !