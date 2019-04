Huawei soupçonné par la CIA d’être financé par l’armée et le renseignement chinois

En novembre 2018, les États-Unis demandaient à ce que Huawei soit banni de son réseau 5G. Nouvel épisode, cette semaine : la CIA vient de mettre en garde ses partenaires de l’alliance Five Eyes quant aux financements obtenus par Huawei provenant de trois agences de sécurité et de renseignements du gouvernement chinois.

Mais le géant chinois du smartphone affirme n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les autorités chinoises.

La CIA, Huawei et le gouvernement chinois

Selon les enquêtes menées par l’agence centrale de renseignement, Huawei recevait, régulièrement, des financements de la part de l’armée populaire chinoise, de la commission nationale de sécurité chinoise ainsi que d’une partie du renseignement national. Des allégations « non fondées et sans aucun élément de preuve provenant de sources anonymes », a rétorqué Huawei.

Une affaire qui risque de ternir un peu plus l’image de la compagnie chinoise, dont le smartphone P30 Pro s’apprête à sortir à travers le monde. Depuis quelques mois, les États-Unis insistent pour qu’une enquête soit ouverte sur le géant chinois et son lien avec le renseignement. Rappelons d’ailleurs qu’en janvier 2019, le ministère de la Justice avait déjà avancé 23 chefs d’accusation contre l’entreprise. Par ailleurs, Meng Wanzhou, directrice financière et fille du cofondateur de Huawei, a également été arrêtée au Canada pour fraude.

Quoi qu’il en soit, en bien ou en mal, Huawei continue de faire parler de lui.