Ces mots de passe sont les plus piratés au monde

Dans un monde où la sécurité prime, avoir un mot de passe à la fois fiable et original, c’est un casse-tête. Tant et si bien qu’une impressionnante part des internautes a baissé les bras et opté pour le sempiternel «123456». Résultat : près de 23,2 millions de comptes protégés par ce code ont été piratés sur internet. Un record. C’est ce qu’a révélé une étude de l’organisation gouvernementale du Royaume-Uni, le National Cyber Security Centre, ce dimanche.

Vient ensuite dans le classement des mots de passe inutiles la version plus longue mais tout aussi peu fiable « 123456789 », qui a été piratée près de 7,7 millions de fois. Puis, en troisième position, « qwerty » qui a été piraté près de 3,8 millions de fois. Enfin, « password », piraté 3,6 millions de fois, et « 111111 » (3,1 millions de fois) viennent compléter le classement.

Des personnages fictifs en guise de mots de passe

Croyez-le ou non, mais si vous avez décidé de mettre votre personnage fictif préféré comme mot de passe, vous n’êtes pas le seul ! Le mot de passe « superman », par exemple, a été piraté près de 300.000 fois, selon le rapport publié par la NCSC. Les internautes sont également assez nombreux à protéger leur compte avec le nom de leur chanteur préféré. 285 706 personnes ayant choisi le groupe « blink182 » comme mot de passe ont été piratées.

Le piratage de compte sur les réseaux sociaux fait de plus en plus parler de lui. Une question se pose alors : comment mieux sécuriser l’accès à ses comptes ? Le fait d’adopter un mot de passe difficile à trouver est un premier pas. Selon le directeur technique du NCSC, Ian Levy :

« Personne ne devrait protéger des données importantes avec un mot de passe qui peut être deviné, comme leur prénom, leur équipe de soccer locale ou leur groupe musical favori … Nous recommandons d’utiliser trois mots qui ne sont pas liés et dont il est facile de se souvenir. »

Il ne vous reste plus qu’à vous creuser les méninges.