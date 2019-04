Huawei P Smart Z à caméra rétractable : fiche technique, prix, sortie

C’est définitivement une année de nouveautés que nous propose Huawei. Si le catalogue d’entrée de gamme est déjà assez garni, notamment avec l’arrivée en pompe des formats Lite et P Smart, le fabricant chinois n’est pas encore décidé à s’arrêter. D’ailleurs, il serait même sur le point d’annoncer un nouveau venu dans sa liste d’appareils d’entrée de gamme : le P Smart Z.

Une annonce publiée par le site néerlandais MobielKopen. Bien évidemment, même si l’information est bien complète, il faudra encore attendre la confirmation de Huawei avant de sortir son portefeuille.

Un écran avec moins de bordures sur le Huawei P Smart Z

Depuis 2018, constructeurs et marques sont entrés en compétition pour offrir le produit le plus innovant et le plus intéressant du marché. Et la surface d’écran en façade est un point central. L’on peut constater que cette course vers le succès offre des modèles tout plus intéressants les uns que les autres.

L’objectif : réduire au maximum les bordures. Quand d’autres optent pour des trous dans l’écran, certains rivalisent encore plus d’ingéniosité en intégrant le frontal dans l’écran grâce à un système pop-up. C’est cette méthode que Huawei a adoptée pour impressionner les consommateurs, notamment avec le P Smart Z.

Si l’on se réfère aux informations dévoilées par MobielKopen, le Huawei P Smart Z sera doté d’un grand écran borderless de 6,59 pouces et en définition Full HD +. Vous ne trouverez, toutefois, aucune encoche et aucun trou, car la caméra en façade serait mécanique. Pour ceux qui connaissent le Vivo Nex S, c’est un peu le même système.

Un modèle d’entrée de gamme ?

Huawei a toujours fonctionné selon un leitmotiv : offrir le meilleur à ses utilisateurs, sans pour autant imposer des prix onéreux. Vendu à un tarif approximatif de de 350 euros, le P Szart Z propose des caractéristiques spectaculaires si l’on considère le fait qu’il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme :

Processeur : SoC Kirin 710

RAM : 4GO

Capacité de stockage : 64 GO

Batterie : 4000 mAh

Appareil photo : 16 + 2 mégapixels

Capteurs d’empreintes : oui, à l’arrière

Système d’exploitation : Android 9.0 Pie

Dimensions : 163, 5 x 77,3 x 8,9 mm

