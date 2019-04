Victimes de piratage, des trottinettes Lime se mettent à lancer des insanités

Le piratage et les trottinettes électriques, c’est une vieille histoire. On se rappelle, par exemple, de ces trottinettes qui changeaient de vitesse inopinément ou de celles qui ne voulaient tout simplement pas suivre les commandes de l’utilisateur. Cette fois-ci, c’est le système sonore de Lime qui est visé par les pirates.

Heureusement, il ne s’agissait que de simples blagues par des plaisantins au sens de l’humour un peu douteux. D’ailleurs, Lime n’a pas partagé la bonne humeur de ces derniers.

«Je n’aime pas me promener avec vous »

Jusqu’à maintenant, pas moins de huit trottinettes Lime ont été retirées des rues de Brisbane. Suite à des plaintes répétées, Lime a décidé de retirer les modèles « victimes » à leur propriétaire et les a remplacés par des trottinettes « normales ».

Dans une vidéo partagée par Channel Seven, on entendait la trottinette dire des phrases comme : « Si vous voulez me chevaucher, il faut me tirer les cheveux » ou encore « Ne m’emmenez pas, parce que je n’aime pas me promener avec vous ». Sur une autre trottinette, les hackers ont enregistré le message : « non, où allez-vous ? » dès que l’utilisateur partait.

Ce piratage de trottinettes n’est «ni drôle, ni intelligent», selon Lime

Le directeur des affaires publiques de Lime n’a pas tardé à faire une déclaration :

« Nous savons que huit scooters Lime de Brisbane ont vu leurs fichiers audio modifiés par des vandales qui les ont enregistrés sur le fichier audio existant avec des propos inappropriés et offensants […] Ce n’est pas intelligent, ce n’est pas drôle et c’est un peu comme changer une sonnerie ».

En voilà qui ont roulé à pleine vitesse sur la voie du n’importe quoi, en évitant le trottoir du bon goût.

