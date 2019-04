GTA VI : des rumeurs autour du futur titre phare de Rockstar

Se demander si Rockstar Games, l’un des éditeurs les plus populaires du groupe Take-Two Interactive, va sortir une nouvelle édition de Grand Theft Auto, c’est comme se demander s’il va encore neiger l’hiver prochain. C’est un fait acquis : nous aurons droit à notre jeu préféré open world.

Mais où GTA VI se déroulera-t-il ? Va-t-on pouvoir arpenter de nouveau les routes de Los Santos, ou est-ce que l’éditeur va nous emmener sur des terrains inconnus ? Est-ce que Trévor (GTA V), ou Niko Bellic (GTA IV) nous feront l’honneur d’une apparition dans GTA VI ? Nous n’avons pas réponse à tout, et en attendant de pouvoir mettre la main sur ce qui s’annonce comme le meilleur jeu de la nouvelle génération (et on fait confiance à Rockstar pour ça), une fuite sur Internet a alimenté les rumeurs les plus folles.

Le CV d’un ancien de Rockstar fait mention de GTA VI

Si l’éditeur n’a encore rien confirmé officiellement, GTA VI a commencé à agiter la sphère médiatique depuis quelques jours, à cause d’une fuite. En cause, Bibin Michael, un ancien graphiste 3D de Rockstar India, qui a fait mention sur son CV d’une expérience professionnelle… autour de la modélisation des véhicules dans Grand Theft Auto VI. Cela n’a pas échappé à la vigilance des fans de la série, qui ont tout de suite repéré l’info. Il n’en fallait pas moins pour alimenter toutes les spéculations autour du titre !

Depuis, même si le curriculum vitae du jeune designer indien a été mis à jour, des captures d’écrans traînent encore sur le net. On imagine les pressions reçues par ce graphiste, tant Rockstar est maître dans sa communication.

La suite d’une série mythique

Apparu pour la première fois en 1997, la licence Grand Theft Auto s’est rapidement imposée dans le cœur de tous les joueurs. Campagnes solo très denses, excellente jouabilité, bandes sonores de très haut niveau, difficulté évolutive (exception faite de la mission du train en moto dans GTA : San Andreas)… GTA a toujours su captiver et développer une identité bien propre à la série. Détail très important : Rockstar Games a toujours mis un point d’honneur à sortir des jeux parfaitement jouables et presque sans bugs, dès le jour de la sortie.

Autre point, qui a fait le succès de la série : les développeurs proposent du contenu gratuit, pendant toute la durée de vie du jeu. Exemple avec le mode online de Read Dead Redemption, et tous ses nouveaux apports. Il n’y a qu’à voir la qualité du mode « tennis » de GTA : Online, pour se persuader que Rockstar prend soin de toutes ses licences, et de ceux qui y jouent !

Quid du contenu dans GTA VI

Sur GTA VI, au niveau des personnages, peu de chances de retrouver Carl Johnson, Michael de Santa, ou Johnny Klebitz… En dehors des DLC, comme The Lost and Damned (GTA IV), nous avons toujours eu droit à de nouveaux protagonistes. Espérons que Rockstar nous fera une vraie belle surprise concernant le lieu : on peut sans doute éliminer Londres (déjà repris dans les premiers épisodes de la saga) et Los Santos (GTA San Andreas et GTA V). Selon Instant Gaming, on pourrait voir un retour à Vice City, voire à NYC. En ce qui concerne la bande son, on a déjà hâte de découvrir les nouvelles stations mythiques qui prendront la suite de West Coast Classics, Radio Los Santos, Massive B Soundsystem ou encore Electrochoc.

Une date de sortie encore inconnue

Parmi toutes les spéculations que l’on trouve autour du titre, une devrait toutefois se vérifier. En effet, GTA 6 pourrait être l’un des titres principaux qui accompagnerait la sortie de la nouvelle Playstation 5. Au rayon des rumeurs infondées, on se rappelle du fameux hoax (dans GTA Online) de l’été dernier, où des joueurs avaient prétendument annoncé la sortie du nouveau GTA, et diffusé des captures d’écran qui laissaient croire que Rockstar en était à l’origine. Cela a été démenti par l’éditeur :

Si une sortie en 2019 s’annonce très peu probable, on se range de l’avis d’une majorité des joueurs sur les forums de Rockstar. Ceux-ci spéculent raisonnablement autour d’un lancement en 2020. Selon un article de TweakTown, qui appuie cette rumeur, GTA6 sortirait en novembre 2020, et Sony aurait déjà négocié un accord d’exclusivité d’un mois.

