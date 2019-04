Malware sur Android : les six applis à supprimer tout de suite

Un tout nouveau malware, le PreAMO, vient d’être identifié sur le Play Store d’Android. Présent sur 6 applications disponibles dans la boutique d’applications de Google, il a été téléchargé, jusqu’ici, plus de 90 millions de fois par les internautes.

Pour vous préparer à y faire face, voici notre point sécurité Android.

PreAMO, le nouveau malware sur le Play Store d’Android

Que fait réellement le virus une fois infiltré dans le smartphone ? Son objectif est simple : cliquer automatiquement (sans votre consentement donc) sur des centaines d’annonces publicitaires. Le développeur de ce virus, une firme chinoise appelée DO Global, peut, grâce à cela, générer de copieux bénéfices.

Selon les recherches et analyses effectuées par Checkpoint, les 6 applications sources de ce virus bernaient uniquement 3 grandes agences de publicité : Presage, Admob et Mopub. D’ailleurs, ce sont les noms de ces trois agences qui ont donné naissance au nom de ce malware : PreAMO.

Quelles sont les 6 applications concernées ?

Le virus ayant pour but d’extorquer de l’argent de ces trois grandes agences publicitaires, l’internaute l’ayant téléchargé par mégarde n’a aucune crainte à avoir. Toutefois, l’on a remarqué qu’une fois installé dans le smartphone ou la tablette, le malware causait un ralentissement des performances du terminal.

Si vous avez remarqué cette situation, il serait plus judicieux de tout de suite vous reporter à la liste des applications et désinstaller celles qui se trouvent dans cette liste :

Mycamera

Omni.cleaner

Speedbooster.optimizer

rambooster.totalcleaner

cooler.smartcooler

flashlight.torch.screenlight.party

Selon BuzzFeed, Google a déjà été informé de la situation et a retiré du Play Store 46 des 100 applications proposées par DO Global. Si la réaction et la suppression se font pas à pas, il ne fait pas de doute que dans quelques jours, toutes les applications restantes disparaitront à leur tour.

Jusqu’à ce que la situation soit totalement sous contrôle, nous vous recommandons de ne pas télécharger les applications estampillées Do Global.