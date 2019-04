OnePlus 7 Pro : son écran serait meilleur que celui du Galaxy S10+ et de l’iPhone XS

Les grands férus de nouveautés technologiques connaissent le site Display Mate. Celui-ci est célèbre pour ses tests approfondis sur les écrans de smartphones (déjà sur le marché ou pas encore). Si le OnePlus 7 ne sera dévoilé que le 14 mai prochain, Display Mate a déjà réussi à avoir des informations croustillantes. Et la note décernée par le site est sans appel.

Pour se faire une place d’honneur dans le cœur des clients de smartphone haut de gamme, la firme chinoise OnePlus mise tout sur la nouveauté et surtout sur l’esthétique. Et ce sera la version Pro du OnePlus 7 qui profitera d’un composant, qui selon les spécialistes, connaîtra un franc succès auprès du grand public : un écran OLED QHD + proposant un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour le moment, la compatibilité avec le HDR 10 + n’a pas encore été confirmée. Mais une chose est sûre : avec ou sans, ce smartphone proposera de très belles images. Et Display Mate ne tarit pas d’éloges concernant le fameux écran. C’est d’ailleurs sur son compte Twitter que ce dernier a révélé qu’il s’agit, ni plus, ni moins : « du meilleur écran jamais vu ». Il ajoute même que le OnePlus 7 Pro a reçu une note A+ (qui est, rappelons-le, la note la plus élevée.)

DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating. Our in-depth Display Shoot-Out will be published here on May 14.

