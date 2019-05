Facebook F8 : les stories Instagram vont beaucoup changer

Comme chaque année, la F8 marque l’arrivée d’une série de relookings chez Facebook et ses sociétés affiliées. Pour cette édition 2019 Marck Zuckerberg a levé le voile sur trois grandes nouveautés pour son application Instagram. Et ces changements seront principalement concentrés sur les stories.

Les collectes de fonds sur Instagram

Il y a quelques mois, Jane Manchun avait découvert un nouveau sticker dans le code de l’application Instagram. C’est aujourd’hui officiel : l’application prendra désormais en charge un autocollant « collecte de fonds ». Et le réseau social met les points sur les i : « 100 % des sommes recueillies sur Instagram iront directement aux ONG que vous soutenez ».

Le réseau ne prendra donc aucune commission. Si cette fonctionnalité n’est disponible, pour le moment, que pour les États-Unis, on peut s’attendre à ce que son déploiement dans d’autres pays se fasse très prochainement.

Le mode créateur pour les stories Instagram, la grande annonce de ce F8

Pour créer une story sur Instagram, les utilisateurs ont le choix entre prendre une photo ou choisir un cliché dans la galerie. Désormais, une autre alternative s’offre à eux : l’option « Créer ». Ainsi, il serait désormais possible de partager du contenu avec ses abonnés sans qu’il y ait une photo ou une vidéo. Ainsi, en ouvrant les stories, trois « modes » apparaitront désormais : Live, Camera et Create. Ce dernier se concentre donc sur les fonctionnalités de textes, les questions, les sondages et bien évidemment les fameux « comptes à rebours ».

L’achat de produits des influenceurs

Instagram veut révolutionner le mode de l’achat en ligne. Le premier pas vers cet objectif est la création de « Checkout », fraichement arrivée sur le réseau en mars dernier et permettant aux utilisateurs d’acheter directement des produits sans sortir d’Instagram. Pendant la F8, Mark Zuckerberg annonce l’arrivée d’une autre fonctionnalité : la possibilité d’acheter des produits via les comptes de créateurs (c’est-à-dire, les influenceurs).

La version sans bouton « like »

Nous en avons parlé, c’est aujourd’hui confirmé par le patron même d’Instagram, Adam Mosseri : une version d’Instagram sans le bouton « like » devrait voir le jour, prochainement.