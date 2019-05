Nouveautés Facebook : moins de bleu, plus d’amour et de groupes

Mardi a marqué un tournant important dans l’histoire de Facebook. Le réseau social a en effet prévu toute une série de nouveautés, marquant une refonte de la plateforme. En plus d’avoir laissé sa célèbre couleur bleue, il mettra, désormais, un accent sur les groupes et sur les amis. Ces changements font surtout suite à l’annonce récente de Mark Zuckerberg, qui veut rendre Facebook plus respectueux de l’intimité des utilisateurs.

« Nous avons besoin de ressentir de l’intimité, plus que jamais »

Mardi dernier, Marck Zuckerberg s’exprimait sur le besoin de centrer le réseau sur un usage plus intimiste : « À mesure que le monde devient plus connecté, nous avons besoin de ressentir de l’intimité plus que jamais. C’est pourquoi je pense que l’avenir est privé». Et si ses convictions sont très claires, il précise que le changement ne se fera pas du jour au lendemain et demandera, donc, quelques années, avant d’être totalement mis en place au sein de l’entreprise.

Plusieurs nouveautés arriveront donc sur le réseau. L’application a, par exemple, été revue pour que les groupes soient au centre de l’expérience de l’utilisateur. Facebook veut pousser les internautes à se rencontrer hors di réseau virtuel (pour des rencontres amicales, mais également pour des rencontres amoureuses).

Rencontre amoureuse, dites-vous ? Facebook a décidé d’étendre sa fonction rencontres et permet, désormais, à une vingtaine de pays (pas en Europe ni aux États-Unis) de profiter de la fonction Secret Crush. Celle-ci consiste à signaler de manière discrète à une personne que vous souhaitez la connaitre un peu plus et que vous craquez sur elle.

Les groupes au cœur des nouveautés Facebook

Désormais, les groupes, qui sont au nombre de dizaines de millions, seront plus visibles et facilement accessibles. En fonction de vos centres d’intérêt ainsi que des évènements auxquels vous participez, vous serez redirigé vers des groupes susceptibles de vous intéresser.

Facebook met également l’accent sur le fait que l’intégration de groupes qui n’ont pas les mêmes idées politiques permettra aux utilisateurs de mieux s’ouvrir au monde. Il a été remarqué que les utilisateurs ont tendance à se renfermer dans une petite bulle en n’interagissant qu’avec des communautés ayant les mêmes idéologies.

On a hâte de voir ça.