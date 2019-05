Xbox Games with Gold : les jeux gratuits du mois de mai

Voici venir le rendez-vous mensuel des joueurs abonnés au Gold de Xbox : la découverte des jeux gratuits. Si vous avez hâte d’en savoir plus, sachez qu’il y aura beaucoup d’action, du golf, un super héros, mais aussi une invasion d’insectes géants. Sans plus tarder, voici la liste.

La liste des jeux gratuits sur Xbox

Marooners (du 1er au 31 mai 2019)

Ce jeu serait donc présent à partir d’aujourd’hui, jusqu’à la fin du mois. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et quel sera le but du jeu ? Il s’agit, en fait, d’un petit jeu indépendant d’action qui vous permettra de jouer à plusieurs jeux en groupe en passant d’un jeu à un autre. Pour votre plus grand plaisir et pour que l’expérience de jeux soit des plus délectables, les joueurs peuvent également profiter de parties multijoueur en local et en ligne. Mais avant, il va falloir faire le choix entre les différents Marooners pour savoir lequel est votre favori du moment. Inspiré par le célèbre Mario Party, ce jeu vous fera passer des soirées entre amis inoubliables.

The Golf Club 2019 : PGA Tour (du 16 mai au 15 juin 2019)

Le second jeux proposé aux joueurs est un jeu de golf déjà disponible dans les bacs depuis l’été 2018. Connut sous le nom de The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, c’est une simulation de golf. Suite tant attendue de The Golf Club 2, les joueurs auront un seul objectif : être le meilleur joueur au monde. Et si vous arrivez à bien mener votre carrière à bien, vous pourrez arriver jusqu’au célèbre Fedex Cup.

Earth Defense Force: Insect Armageddon (du 1er au 15 mai)

Contrairement aux deux premiers jeux, celui-ci sera disponible sur la Xbox 360. Dans ce jeu d’action, vous devez trouver un moyen pour défendre la Terre. En effet, une invasion d’insectes géants menace la paix dans le monde. En solo ou à deux, il va falloir se retrousser les manches pour faire face à ces ennemis.

Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley (du 16 au 31 mai 2019)

Un second jeu sur Xbox 360 où vous devez incarner le Captain Smiley. Super héros en manque de reconnaissance , il devra passer par quelques bandes dessinées pour rehausser sa cote et recevoir, peut-être, la notoriété dont il a toujours rêvé.

