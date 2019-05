Casques Oculus Quest et Oculus Rift S : la date de sortie enfin connue

Facebook et Oculus ont finalement révélé la date de sortie de leurs casques, les Oculus Quest et Oculus Rift S. Ainsi, il ne faudra plus attendre que quelques jours, car la date prévue est le 21 mai. Ces deux casques, tant attendus, seront disponibles dans 22 pays dès le mois prochain au prix de 680 $ CA. Pour ceux qui veulent prendre une avance sur ces nouveaux produits, les précommandes sont déjà ouvertes.

Présentation de l’Oculus Quest

La conférence F8 de Facebook est toujours une occasion idéale pour annoncer la sortie de nouveaux produits. Pour l’édition 2019, le géant américain a annoncé, dans la foulée, la sortie de ses très attendus casques de réalités virtuelles : Quest et Rift S. L’Oculus Quest fonctionne à partir d’un chipset Snapdragon 835 intégré. Son utilisation se fait totalement en autonomie et ne demande donc pas l’intervention de câbles, ni d’ordinateur. Livrés avec des manettes, les Oculus Touch, les utilisateurs pourront profiter de caméras de suivi de mouvement plus efficaces.

L’objectif du développeur : permettre un traçage efficace et rapide des déplacements de l’utilisateur tout en prenant en charge les mouvements de ses mains. Lors du lancement de ce premier casque, 50 jeux seront disponibles et 5 démos jouables à précharger. Le petit plus de ces casques de 680 $ CA pour la version 64 GO et 850 $ CA pour la version 128 GO : ils auront leur propre magasin d’applications.

L’Oculus Rift S

L’Oculus Rift S est une version améliorée de l’Oculus Rift. Attention, il ne s’agit pas de l’Oculus Rift II, mais surtout d’une mise à niveau qui remplace les caméras de suivi de l’ancienne version par une fonction de suivi plus pratique. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, le casque de réalité virtuelle pour ordinateur sera plus facile à installer, mais également plus facile à utiliser. Les futurs utilisateurs de ce casque pourront avoir accès à l’intégralité du catalogue de l’Oculus Store.

Où les acheter ?

Comme leurs grands frères, les Rift S et Quest seront commercialisés via le site d’Oculus. Certains seront également vendus chez les partenaires de vente en détail comme Amazon ou Walmart. Après le lancement du 21 mai, des démonstrations des deux casques sont prévues.