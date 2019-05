Samsung Galaxy Note 10 Pro : un écran plus large, une batterie plus grande

Quelque temps après l’annonce de son arrivée, le Samsung Galaxy Note 10 Pro était déjà au centre des conversations. Aujourd’hui, c’est officiel, ce modèle commence à réellement prendre forme. Réputé pour ses révélations au sujet des smartphones de Samsung, le twittos Ice Universe vient de publier un article qui met en avant les principales caractéristiques des nouveaux joyaux du constructeur sud-coréen.

Un écran de 6,75 pouces pour le Galaxy Note 10 Pro ?

Galaxy Note 10 Pro et non Note 10, comme Samsung nous avait habitués avec sa gamme S. Et pour que l’usage pro se fasse dans les meilleures conditions possibles, le Galaxy Note 10 Pro sera équipé d’un grand écran de 6,75 pouces (le Note 10 comprend, quant à lui, un écran de 6,28 pouces). Ce n’est pas tout, selon les fuites d’informations, cet écran est poinçonné pour accueillir un capteur photo frontal sans influer sur la taille de l’écran. On y trouvera également des bordures beaucoup plus fines que sur les S10.

Selon la même source, à l’arrière, il y aurait un appareil photo à triple capteur, contre double capteur photo pour le modèle de base. Mais pour le moment, la véracité de cette information est encore à confirmer, car selon les bruits de couloirs ce serait un triple capteur pour le Note 10 et quatre modules sur la version Pro. Mais les deux variantes auront droit à une compatibilité 5G.

Une batterie plus puissante

Sur le site coréen KC, l’on peut également retrouver une photo de la batterie présumée des futurs Galaxy Note 10 Pro. Avec une puissance de 4500 mAh, il s’agit de la batterie la plus grosse jamais intégrée sur les terminaux de Samsung. Autre fait intéressant : cette batterie profitera également d’une recharge rapide à 25 W. Si l’on considère le fait que les smartphones de la marque sont toujours bloqués à 15 W, il s’agit d’une belle évolution de la part du géant coréen.

L’avenir est prometteur, donc.