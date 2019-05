Nouvelle-née de Go Pro, la Hero 7 Black vient remplacer sa grande sœur… la Hero 6 Black. Et ce fleuron a de quoi ravir les utilisateurs, notamment grâce à deux grands avantages annoncés lors du lancement. Non seulement l’on pourra, grâce à elle, profiter de plus de fonctionnalités avancées, mais elle sera, également, très abordable. Le prix de lancement de 650 $ CA est une bagatelle comparée aux 850 $ CA de sa grande sœur, à la même période l’année dernière.

Mais pourquoi une telle baisse ? Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas d’une caméra « totalement » nouvelle. Le logiciel de l’année dernière était la base de sa fabrication. Simplement, pour satisfaire le grand public, plusieurs améliorations sont au rendez-vous. Notamment l’ajout de mémoire vive ou encore l’adoption d’un tout nouveau logiciel interne. Pour votre plus grand plaisir, nous vous proposons de découvrir un test qui reprend toutes les nouvelles fonctionnalités ainsi que les grandes lignes de ses caractéristiques.

Les caractéristiques de la GoPro Hero 7 Black

Est-ce que les 650 $ CA en valent réellement la peine ? Avant de casser la tirelire, il est bon de revenir un peu sur les principales caractéristiques de cette nouvelle caméra du géant GoPro :

Vidéo 4 K à 60 p

Stabilisation HyperSmooth

Livestream sur Facebook

Si vous êtes un connaisseur, vous avez certainement reconnu les caractéristiques de base de sa grande sœur, la Hero 6 Black. En effet, c’est plus une rénovation que nous propose la marque et non une innovation. L’objectif lors de sa création est d’améliorer l’expérience d’utilisateur et non de partir à la course aux mégapixels. Mais cela n’a pas empêché la marque d’y inclure quelques petits rajouts, notamment au niveau de la performance.

Design : du déjà vu

Lors de la prise en main de cette caméra, l’on remarque tout de suite que le design reprend trait pour trait celui de la Hero 5 Black et la Hero 6 Black. Depuis deux générations, les spécificités sont les mêmes, jusqu’au positionnement des boutons. Côté dimensions, on retrouve les 62,3 x 44,9 x 33 mm pour un poids de 116 g. Conclusion : il s’agit d’un produit compact et également très léger.

Une ergonomie simple et efficace

Il n’y a rien de mieux que la simplicité. Et GoPro l’a bien compris. C’est pour cette raison que la marque a décidé de retrouver ses anciennes amours en matière d’ergonomie physique. Derrière la tranche basse nous retrouvons toujours la fameuse trappe pour la batterie ainsi que le port pour le micro SD et bien évidemment la sortie HDMI et le port USB 3-C. Côté gauche, les boutons pour la mise en marche ainsi que les différentes modes. Mais pour une expérience d’utilisation inédite, il vaut mieux se tourner vers l’application qui facilite la prise en vue et le paramétrage.

Vos prises de vue sur Facebook

Une nouveauté intéressante sur ce modèle : la possibilité de faire un Live directement sur Facebook et Youtube. Sauf qu’il aurait été plus avantageux de profiter de cette option sur d’autres plateformes comme Instagram ou Periscope. Pour une diffusion répondant à vos besoins, vous aurez le choix entre la résolution 720 p et 480 p. La qualité dépendra, bien évidemment, de votre connexion internet.

Photo : une nette amélioration qu’on apprécie

C’est certainement le plus grand avantage de cette caméra. En effet, elle embarque un capteur de 12 mégapixels en plus de deux angles de vision : linéaire et large. Mais il y a une petite déception sur le fait que le mode RAW ne peut pas prendre de photo en mode large. En général, le rendu des photos est bons, l’image et bien précise, les contrastes bien mis en évidence, le mode Super Photo est également au rendez-vous.

Vidéo : la GoPro Hero 7 Black, la meilleure du marché

GoPro tient toujours à offrir le meilleur pour ses utilisateurs. Pari gagner, la GoPro Hero 7 Black offre plusieurs définitions et cadences en mode vidéo : 4K, 2,7 K, FULL-HD, HD en 16/9, 4:3, en 60 i/s, 120 voire 240 i/s. L’utilisation répond donc spécifiquement à chaque besoin.

Mais le composant gagnant de ce mode vidéo reste la technologie de stabilisation : HyperSmooth. Il s’agit, simplement d’une stabilisation électronique de l’image qui vous permet de réduire la perte de champ de vision de 10 %. Ainsi, plus besoin d’investir dans des équipements valeureux pour assurer la stabilité de votre vidéo.

Une politique de remplacement très avantageuse

Avec l’abonnement au service GoPro Plus, l’utilisateur pourra profiter du remplacement de sa caméra en cas de dommage. Dès aujourd’hui, la firme « assure réellement vos arrières ». Vous remarquez une défaillance ou encore un endommagement ? Dirigez-vous immédiatement vers GoPro pour bénéficier d’un remplacement immédiat et sans condition. Pour le moment, l’option n’est prise en charge qu’aux États-Unis, mais un déploiement dans plus de 30 pays est à prévoir dans un futur proche.

Dernière mise à jour le 2019-05-03 at 10:59 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires