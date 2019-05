Droit à la réparation : Apple continue à s’entêter

Apple est toujours autant décidé à s’opposer (très fermement) au droit à la réparation que tentent de mettre en place plusieurs états américains. Dernier en date, la Californie rejoint les rangs des états souhaitant faire passer un projet de loi qui permettra aux utilisateurs de réparer leur iPhone eux-mêmes.

Mais pour ce faire, la marque à la pomme devra rendre l’accès aux composants plus simple. Ce qui n’est pas gagné d’avance. En effet, pour se défendre, l’entreprise affirme que la simplification de l’accès aux composants peut mettre en danger les utilisateurs.

La réparation, danger pour les utilisateurs ou pour Apple ?

Pour montrer son opposition à cette loi, Apple a décidé de changer de tactique. Cette fois-ci, l’entreprise passe par le biais des lobbyistes de CompTIA (une organisation financée par les grands noms de l’industrie américaine, dont Apple, Samsung ou encore Microsoft).

Et Apple ne se limite pas aux prises de parole. Lors de sa dernière intervention, la firme de Cupertino est allée jusqu’à faire une démonstration pointant du doigt les potentiels dangers des réparations effectuées par les utilisateurs. Le véritable problème, selon Apple, se trouverait au sein de la batterie Lithium-ion de l’iPhone. Une mauvaise manipulation pendant les réparations suffira pour causer des dégâts irréversibles, tant sur l’utilisateur que sur le terminal mobile.

Une démonstration qui a porté ses fruits

Selon les dernières informations, la démonstration porterait déjà ses fruits. Susan Talamantes Eggman, qui siège au parlement de l’État de Californie, a indiqué qu’elle était décidée à retirer ce projet de loi qui fait tant parler de lui : « Bien que cette décision n’ait pas été facile, il est devenu évident que le projet de loi n’aurait pas le soutien dont il avait besoin aujourd’hui, et les fabricants ont laissé planer suffisamment de doute avec des revendications vagues et injustifiées concernant des problèmes de confidentialité et de sécurité ».

Et si cette manche est donc remportée par Apple, ce n’est pas encore la fin de la bataille. L’État de Californie table sur un nouveau projet de loi permettant la réparation des iPhones à domicile.