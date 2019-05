Samsung travaillerait sur un écran couvrant les deux faces du téléphone

Si cette année marque l’arrivée en pompe du premier smartphone pliable du marché, il est important de préciser que ce projet a déjà été travaillé depuis plusieurs années par Samsung. Et depuis le début de l’aventure, plusieurs brevets ont déjà été déposés, dont certains sont signés par le géant coréen et d’autres par différents autres constructeurs. En effet, tous se lancent dans un seul objectif : trouver le moyen le plus efficace et le plus innovant pour plier l’écran du smartphone.

Après quelques recherches, un nouveau brevet a été découvert. Il s’agit d’un document montrant une technique qui pourrait révolutionner le monde du smartphone : un écran qui peut s’enrouler sur le téléphone lui-même.

Samsung, pionnier des smartphones pliables

Samsung se lance un défi : être un pilier du marché des smartphones pliables. Et c’est un premier pas vers cet objectif que le géant coréen a fait en proposant le premier smartphone pliable du marché. Sauf que depuis l’annonce de son arrivée plusieurs déboires ont été constatés. Certains tests montrent, par exemple, des problèmes de fabrication causant une grande fragilité du smartphone. Pour pallier à ce problème, Samsung a même décidé de retarder la sortie officielle de ce terminal innovant.

Mais la grande firme coréenne ne veut pas se satisfaire de cette première expérience. Et pour cause, elle a pour projet de sortir, dans un avenir proche (ou pas), plusieurs autres types de téléphones à écran pliable. Si l’on se réfère au brevet que ce dernier a déposé en 2016, découvert par le média néerlandais LetsGoDigital il y a quelques jours, un autre concept novateur pourra voir le jour. Contrairement à Galaxy Fold, avec un écran pliant, ce sera la dalle qui est pliable.

Un écran tout autour du téléphone Samsung

Dans les images, on remarque que le châssis est ici, entouré par un écran. Ce dernier peut être divisé en trois parties : la partie avant, la partie arrière ainsi que la partie sur le flanc haut du téléphone (dédiée aux notifications). En plus d’un écran plus large, ce concept permettra de placer l’appareil photo principal et l’appareil photo frontal en un seul endroit. Avec ce système, Samsung permet, également, à l’utilisateur de pouvoir profiter d’un écran qui s’allume à l’avant comme à l’arrière. Ce qui permettra, par exemple, à une personne qu’on photographie de voir un aperçu de la photo, de son côté.