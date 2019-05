Le son s’améliore sur Netflix. Voici comment

Netflix profite déjà d’un catalogue de contenus très riche, diversifié et exclusif. Mais la plateforme ne veut pas s’arrêter là. Elle prévoit de rendre l’expérience d’utilisation plus enrichissante sur plusieurs domaines. Si l’algorithme de compression vidéo de Netflix n’est plus à présenter, le site vient d’annoncer, par le biais d’un récent billet de blog, une petite surprise pour les adeptes : un upgrade sonore. Dès aujourd’hui, vous pourriez donc profiter d’un service de streaming équipé d’un système d’audio adaptatif (système que l’on voit déjà pour la vidéo).

Si vous avez fait attention aux dernières actualités au sujet de Netflix, vous savez certainement que depuis quelques années, le service de streaming propose (pour quelques films et séries) le système Dolby Atmos en plus du système audio 5.1 classique.

Bonne nouvelle : à partir d’aujourd’hui, les pistes audios Dolby Atmos seront propulsées à un plus haut niveau grâce au débit maximal de 768 kbit/s (si c’était un débit de 448 kbit/s auparavant). Qu’est-ce que cela signifie ? Que les adeptes de Netflix pourront désormais profiter d’une meilleure qualité audio sur leurs séries et leurs films.

Pour un meilleur son, Netflix améliore surtout le débit

Et cette nouveauté ne profite pas seulement aux personnes ayant des équipements Atmos chez eux. Pour cause, même sans ces derniers vous aurez la possibilité de jouir d’un son beaucoup plus clair, mais également d’un son mieux mixé. Tous les contenus compatibles pourront profiter, aussi, d’un débit maximal de 640 kbit/s. Si cette qualité est déjà très « in », Netflix préfère encore qualifier le son de transparent au lieu de lossless. Sauf que pour des oreilles non expertes, il n’y aura pas de grandes différences. Mais les audiophiles eux, pourront remarquer quelques différences, mais c’est, avouons-le, déjà une grande avancée.

La qualité sonore adaptative

Dans ce billet de blog, Netflix annonce également que l’adaptive Streaming de Netflix supporte, dès aujourd’hui, l’audio. Dans des termes plus simples, cela signifie qu’en fonction de la connexion internet que vous utilisez, la qualité sonore évoluera pour éviter les fameux lags ou encore les décalages avec la vidéo dont se plaignent les utilisateurs.