World Vidéo Game Hall of Fame : 4 jeux vidéo accueillis au Panthéon

Lorsqu’on entend parler de Hall of Fame, la première chose à laquelle en pense est le musée des légendes du basket ou encore le musée des grands artistes et acteurs. Mais il ne faut pas oublier que les jeux vidéo ont aussi le leur, le bien nommé «World Vidéo Game Hall of Fame». On y retrouve les jeux les plus marquants de leur époque. Pour cette édition 2019 du Video Game Hall of Fame, 12 titres ont été sélectionnés, mais seuls quatre ont pu intégrer la liste très « select ».

Comment entrer dans le World Video Game Hall of Fame

Quelles sont les caractéristiques qui font qu’un jeu puisse entrer dans le World Video Game Hall of Fame ? Chaque année, le choix se porte sur une dizaine de titres, mais seuls quelques-uns d’entre eux y figurent. Pour mériter sa place, le jeu vidéo en question se doit d’avoir réussi à traverser les époques sans perdre son succès. Le jury prend également en compte l’influence de ces jeux sur la société ainsi que la pop culture ou encore le médium.

Le Solitaire de Microsoft entre dans le « jeu »

Ainsi, il y a de fortes chances que les 4 nouveaux jeux qui viennent intégrer la liste vous disent quelque chose. Le premier est un jeu auquel nous avons déjà tous joué : le Solitaire, ayant vu le jour en 1990 -une date qui marque également la sortie de Windows 3.0. C’est un jeune stagiaire de Microsoft, Wes Cherry, qui en est le développeur. Le jeu sera installé, quelques années plus tard, sur plus d’un milliard d’ordinateurs. Le Solitaire connait toujours un franc succès aujourd’hui : pas moins de 35 milliards de parties sont jouées tous les ans. Petite anecdote : ce jeu n’a rien rapporté à son créateur

En plus du Solitaire, les autres titres concernés sont, pour des raisons beaucoup plus évidentes, les légendes Super Mario Kart sur Super Nintendo, Mortal Kombat et Colossal Cave Adventure (ou Advent pour les intimes).

On n’entre pas au Panthéon pour rien.