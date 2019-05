Android Q bêta : la liste des 21 smartphones compatibles

Hier, lors de la conférence I/O 2019, Google a annoncé l’arrivée de son nouveau système d’exploitation Android Q, dont la version bêta est déjà disponible. Celui-ci s’accompagne d’un tas de nouvelles fonctionnalités, dont entre autres la navigation gestuelle ultra-intuitive de type iOS et le mode sombre.

Grâce à son projet Trebble, Google peut adapter beaucoup plus facilement son système à divers téléphones. En plus des Pixel de Google, on note notamment l’arrivée des nouveaux Huawei dont la cours Android. Au total, 21 téléphones sont d’ores et déjà compatibles avec Android Q bêta, en attendant que d’autres suivent la cadence, comme le OnePlus 7 Pro.

On notera surtout un grand absent : Samsung, qui comme à son habitude, tarde à mettre ses appareils à jour.

21 modèles compatibles avec Android Q bêta

Si votre smartphone apparaît dans la liste ci-dessous, il est éligible au programme bêta de Google. Rendez-vous sur android.com/beta pour l’installer.

Voici donc la liste par ordre alphabétique de marque :

Asus

• ZenFone 5Z

Essential

• Essential Phone

Google

• Pixel 3 et Pixel 3 XL

• Pixel 2 et Pixel 2 XL

• Pixel et Pixel XL

Huawei

• Mate 20 Pro

LG

• G8 ThinQ

Nokia

• Nokia 8.1

OnePlus

• OnePlus 6T

• (OnePlus 7 Pro au lancement)

Oppo

• Reno

RealMe

• 3 Pro

Sony

• Xperia XZ3

Tecno

• Spark 3 Pro

Vivo

• X27

• Nex S

• Nex A

Xiaomi

• Mi 9

• Mi Mix 3 5G

Si vous faites partie des heureux propriétaires d’un téléphone compatible, gardez néanmoins une idée en tête : une version bêta ne vient jamais sans ses bugs. Soyez patients.

Dernière mise à jour le 2019-05-08 at 09:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires