Si les GIF sont légion sur Twitter, jusqu’à cette semaine il était impossible de retwitter avec une image ou une image animée. C’est désormais de l’histoire ancienne, comme l’a annoncé le petit oiseau bleu en personne sur son compte officiel.

Comment s’y prendre ? Rien de plus simple, il vous suffit de choisir l’option «retweeter avec un commentaire» et d’y mettre le média de votre choix (le choix est très vaste, il faut se l’avouer). Pour faire rire, pour faire pleurer, pour faire réagir ou tout simplement pour interpeller, il n’y a rien de mieux.

Retweeter avec un GIF : problèmes de lisibilité?

Et pour que les utilisateurs qui optent pour ce nouveau moyen de retweeter puissent profiter d’une plus grande lisibilité, les deux tweets apparaîtront l’un en dessous de l’autre (dans une seule case). C’est sur le compte Twitter Design que l’équipe à l’origine de la mise à jour donne de plus amples informations aux utilisateurs : « Nous trouvions difficile pour les utilisateurs de comprendre tout le contenu d’un retweet avec un média. En cause, la mise en page avec les deux gros blocs empilés l’un sur l’autre améliore la lisibilité et la compréhension ».

Alors, qui peut en profiter ? Pour le moment, la mise à jour n’est encore disponible que sur les versions mobiles de l’application (c’est-à-dire sur iOS et Android). Avec quelques problèmes d’affichage, cette option n’est donc pas encore visible chez les utilisateurs sur navigateur. Sauf que Twitter annonce que le problème doit être réglé rapidement pour que tout le monde puisse profiter rapidement de cette nouvelle fonctionnalité -tant attendue-.

Merci qui ?

Bien évidemment, les premiers ravis de cette nouvelle fonctionnalité sont les utilisateurs. Et depuis l’annonce de l’arrivée de cette option, ils sont nombreux à saluer l’initiative et partagent par milliers les premiers retweets animés.

Elle est loin l’époque où Twitter c’était 140 caractères, pas un de plus.