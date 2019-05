Apex Legends arrive sur mobile

Même si PUBG et Fortnite ont pris une grosse part du marché, Apex Legends a su se frayer une place de choix dans le cœur des gamers. La preuve, plus de 50 millions de joueurs dans le monde se rassemblent sur ce jeu battle royale (un chiffre qui équivaut au quart de la base d’utilisateurs de Fortnite, certes, mais un score malgré tout remarquable).

Et pour entretenir ce succès, Electronics Arts a fait savoir que le jeu rejoindra bientôt le rang de ses concurrents en ne se limitant plus au PC et aux consoles et pourra, désormais, être joué sur les mobiles. Une grande opportunité pour relancer le jeu qui est en phase de déclin depuis quelque temps.

Apex Legends sur mobile pour rebooster les ventes

Ce nouveau titre de Respawn Entertainment a connu un succès fulgurant et rapide. Mais ce succès n’est, selon les chiffres, pas très croissant. Mais cela changera peut-être avec l’arrivée de la battle royale sur mobile. C’est Electronic Arts, son père (éditeur), qui l’a annoncé lors de son dernier entretien avec les investisseurs, selon le site Game Informer. Ce n’est pas tout, pour accroitre le succès de ce nouveau titre, l’éditeur prévoit également de le sortir en Chine, un marché important, mais très difficile à percer. C’était, également, l’occasion idéale pour rappeler un peu les chiffres réalisés par le jeu : 50 millions de joueurs au compteur. Pour le moment, aucun détail n’a encore été communiqué quant à la sortie de ce jeu sur mobile. Quoi qu’il en soit, les joueurs sont déjà bien impatients de découvrir ce que cela donnera réellement.

Pour tous les mobiles ?

Pour l’heure, on peut retrouver deux formes d’adaptation : le portage direct (le modèle phare de Fortnite) qui offre la possibilité de s’adonner au jeu en cross-platform ou encore l’adaptation mobile indépendante (le modèle de PUBG mobile) qui offre la liberté d’adapter la formule à la plateforme sans pour autant impacter le jeu principal.

Qu’en sera-t-il d’Apex Legends ? Si Epic Games a réussi à transposer Fortnite sur smartphone avec la même forme que sur les autres supports, il y a peu de chance qu’Apex décide de faire la même chose. Mais pour en être certain, il faudra patienter un peu.

