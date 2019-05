OnePlus 7 et 7 Pro : plein de nouvelles photos ont fuité avant leur sortie !

Difficile de cultiver le mystère sur internet. Les informations au sujet des fiches techniques et du design des OnePlus 7 et 7 Pro n’ont cessé de fuiter. Et c’est Roland Quandt qui nous en dit (ou plutôt, nous en montre) plus sur son site WinFuture.

#OnePlus7Pro– full gallery featuring all colors (including Almond) and angles: https://t.co/lK2ooR1PQl — Roland Quandt (@rquandt) 6 mai 2019

Une similitude avec OnePlus 6T

Le serial leaker allemand Roland Quandt ne s’est pas contenté de quelques informations. Il a également réussi à obtenir plusieurs clichés des futurs OnePlus 7. Et dès le premier coup d’œil l’on remarque que le design est étrangement similaire à celui de son grand frère, le OnePlus 6T. D’ailleurs, il y a de fortes chances que vous ne réussissiez pas à les distinguer.

Côté design, l’on a donc la fameuse dalle AMOLED de 6,41 pouces ainsi qu’une encoche en forme de goutte d’eau. À l’arrière, toujours les mêmes éléments : le flash LED circulaire et les capteurs photo.

Les images ci-dessous sont au crédit de Roland Quandt.

Quid du OnePlus 7 Pro ?

Le OnePlus 7 Pro lui se dote d’un design un peu plus « innovant ». Et pour cause, on y retrouve plus l’encoche, car elle a été remplacée par une caméra pop-up. Pour l’écran, l’utilisateur pourra profiter d’un écran AMOLED QHD + incurvé, compatible HDR 10+ (c’est évident). Grande nouvelle : le taux de rafraîchissement est de 90 Hz. Pour répondre efficacement aux attentes des utilisateurs, ce smartphone sera donc disponible en plusieurs coloris. Sur les images on remarque plusieurs variantes : le gris miroir, le bleu nébuleux ainsi qu’une version amande.

De nouveaux hardwares sur les nouveaux smartphones

Sous le capot, les changements seront également nombreux. Même la version classique aura le droit à un nouveau hardware. Ainsi, le OnePlus 7 fonctionnera avec un SOC Snapdragon 855 et 6 Go de RAM contre 8 G0 de RAM pour la version Pro. Pour l’appareil photo, vous pouvez vous attendre à du lourd : 48 Mpx + 5 Mpx pour la version classique et 48 Mpx + 16 Mpx + 8 Mpx pour la version Pro.

