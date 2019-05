PUBG interdit en Chine et remplacé par un clone kitsch et patriotique

Player Unknown’s Battlegrounds, ou PUBG, connait un succès phénoménal en Chine, comme dans le reste du monde. On compte près de 70 millions de joueurs au quotidien sur la plateforme de jeu mobile. Mais Tencent, le géant du jeu vidéo chinois responsable de l’exploitation de ce jeu sur le territoire, vient officiellement de le retirer de ce marché, mercredi 8 mai.

Selon Reuters, le battle royale a été jugée beaucoup trop violente par les autorités chinoises. Pour ne pas décevoir les joueurs, une version plus « édulcorée » a vu le jour : Game for Peace. Le même jeu, mais pas vraiment. Voici ce qui change.

En Chine c’est «Faites l’amour, pas la PUBG»

Depuis la sortie de la version test de PUBG en Chine, Tencent attendait que les autorités chinoises, très strictes, autorisent la monétisation de ce dernier, grâce à une option d’achat intégré. Sauf que les autorités chinoises ne s’étaient toujours pas décidées à leur accorder ce droit. L’entreprise a même annoncé, mercredi dernier, la suppression de PUBG sur les smartphones chinois.

Mais l’entreprise ne se retire pas totalement du marché, elle vient également d’annoncer l’arrivée d’un autre jeu, Game for Peace. Il est prévu que ce jeu soit très différent, mais pas très loin du jeu initial. Les joueurs pourront donc retrouver les points les plus importants de PUBG : le concept de jeu de tir dont l’objectif est de rester le seul survivant, le design, etc.

À quelques détails près, on aurait cru au même jeu. Les détails qui changent restent tout de même très visibles : par exemple au lieu d’agoniser, les personnages qui meurent font juste un signe de la main et disparaissent subitement. Le sang a par ailleurs totalement disparu du champ de bataille.

Un jeu qui rend hommage aux combattants du ciel

Tencent ne s’arrête pas là ! Pour que le gouvernement chinois voie vraiment ce jeu comme étant une aubaine pour le pays, Tencent a décidé de recouvrir ce dernier d’un vernis patriotique. On peut voir sur le site officiel que le géant du jeu vidéo chinois a classifié son « nouveau » jeu comme étant : « un jeu antiterroriste qui rend hommage aux combattants du ciel qui protègent l’espace aérien du pays ».

Tout un programme.