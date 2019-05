Des pixels un million de fois plus petits que ceux des smartphones

Les plus petits pixels jamais créés, et de très très loin. Les fabricants de smartphones n’ont qu’à bien se tenir, car une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge sont parvenus à mettre au point un affichage dont les pixels sont un million de fois plus petits que ceux des téléphones les plus récents.

Quand on voit la qualité d’affichage des appareils Apple équipés de la technologie Retina, on aurait du mal à imaginer les possibilités infinies qu’implique une telle création. Mais la densité d’affichage n’est pas le seul avantage de la technologie. Explication.

De tout petits pixels étonnamment faciles à obtenir

Avant d’aller plus loin, une explication technique s’impose. Les pixels sont créés en recouvrant des particules d’or microscopiques —mesurant quelques milliardièmes de mètre— d’un polymer électroactif nommé polyaniline. Celui-ci est capable de modifier sa structure en présence d’un champ électrique. Une fois le polymer et les particules d’or mélangés, ceux-ci sont ensuite projetés sur une pellicule plastique recouverte d’une finition miroir.

Un procédé étonnamment simple et accessible, et c’est justement l’avantage de cette nouvelle technologie : elle est facile et coûte et peu cher. Plutôt que de provoquer l’émission de photons via un produit chimique, ici la lumière est piégée entre les minuscules particules d’or et le miroir auquel elles sont attachées. En dépit de leur taille, les pixels produisent un faisceau plus large et plus brillant.

Les couleurs de chaque pixel peuvent aussi être amenées à embrasser la totalité du spectre en y appliquant un courant électrique spécifique. Une fois modifié, le pixel retient la couleur indéfiniment; une alimentation constante en énergie n’est donc pas nécessaire. Le système s’avère donc beaucoup moins cher à appliquer.

Les applications concrètes

Les chercheurs suggèrent que leur technologie pourrait être appliquée à des écrans de la taille d’un bâtiment ou des tenues de camouflage s’adaptant au terrain à la manière des pieuvres.

L’équipe est en ce moment à la recherche de partenaires soutenant le développement du dispositif. En clair, on n’est pas prêt de voir ces minuscules pixels de sitôt.