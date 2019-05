iOS 13 ne serait pas compatible avec les iPhone 6, 5S et SE

Il y a 4 ans, sortait sur le marché l’iPhone 6. Un petit bijou de technologie à écran 4 pouces, aujourd’hui toujours aussi agréable à prendre en main, et dont la rapidité s’avère encore supérieure à la plupart des smartphones Android. Oui, mais dans le monde des smartphones, 4 ans c’est long. Résultat : l’iPhone 6, ainsi que ses petits camarades les iPhone 5S et SE, pourraient ne pas pouvoir supporter le nouveau système d’exploitation iOS 13.

C’est le site iPhonesoft.com qui nous l’apprend. Si la précédente version d’iOS avait conservé la même compatibilité que son prédécesseur, iOS va tailler dans le gras et renoncer à plusieurs modèles emblématiques.

L’iPhone 6 hors concours pour iOS 13, et le 6S aussi ?

La fin des téléphones 4 pouces, donc. Personne n’ignore les problématiques d’obsolescence : pour renouveler ses gammes, Apple doit un peu forcer la main à ses utilisateurs pour qu’ils renoncent à leurs vieilles machines.

Une décision qui pose un problème majeur, puisque Apple avait promis que ses smartphones auraient une longévité de 5 à 6 ans. Rappelons que les iPhone 6 et SE ont à peine soufflé leurs 3è et 4è bougies.

Autre hic : si l’iPhone 6 devenait obsolète, l’iPhone 6S serait lui aussi concerné puisqu’il fonctionne sur la même base que le 6. Or, non seulement celui-ci est encore plus récent que son grand frère, mais il est encore utilisé par des millions de personnes.

L’obsolescence programmée chez Apple, ou l’art de se faire des ennemis.

