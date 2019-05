Le mois dernier, Mark Cerny, architecte de la PS5, a dévoilé quelques informations croustillantes sur les détails techniques de la nouvelle console de Sony. C’est grâce à ces informations que nous savons, par exemple, que la console sera équipée d’un CPU AMD Ryzen et d’un GPU Radeon Navi. Pour un temps de chargement des plus rapides, Sony prévoit également un SSD ultra performant. Et si cela permet déjà de se faire une vague idée sur cette console, des questions, notamment au sujet de la date de sortie et des différentes puces embarquées dans la PlayStation 5, planent encore.

Mais ces derniers jours, les infos se multiplient. Première salve : un internaute, qui se serait entretenu avec un ami proche des affaires de l’entreprise, vient de publier de plus amples informations sur la console. La deuxième salve, concernant le prix et la date de sortie, est arrivée ce week-end.

La puissance au rendez-vous

Grâce à cet internaute, qui dit avoir des informations d’une source sûre, l’on peut avoir de plus amples détails sur la fiche technique de la future PlayStation. Photo à l’appui, ce dernier a énoncé plusieurs points très intéressants. Bien évidemment, comme Sony n’a rien officialisé à ce sujet, il y a de fortes chances qu’il s’agisse de simples rumeurs.

Ainsi, selon cette source, voici tout ce que vous pourriez trouver sur la PS 5 :

Un CPU avec huit cœurs Zen 2 cadencés à 3,2 GHz

Une puce custom cadencée à une fréquence de 1,8 GHz (confirmé par AMD)

Pas moins de 56 Compute Unites

Prise en charge du ray tracing (confirmé par Mark Cerny)

Une puissance de traitement de 12,9 téraflops

Le double de la console de Xbox, la One X

La PlayStation 5 pourrait donc avoir une puissance de traitement qui équivaut au double de celle de la Xbox One X. Mais ce n’est pas la seule information qui fait lâcher des « wow », toujours selon cet internaute, la console sera également équipée d’une mémoire vive de 24 Go, une possibilité d’afficher de la 4K à 60 images par seconde.

Une date de sortie de la PS5 pour novembre 2020 ?

Autre source, autre info. Selon Ace Research Institute, la PlayStation 5 devrait être commercialisée à partir du mois de novembre 2020, histoire de bien terminer l’année et éviter les écueils de la PS4. Le prix attendu ne surprend: il tournerait autour des 750 $ CA.

Un an et demi, donc. Sony sait se faire désirer.

