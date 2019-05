Uber : un mode silencieux pour faire taire son chauffeur

Dans une des scènes emblématiques de Spinal Tap, on voit les protagonistes relever sans un mot la vitre qui les sépare de leur chauffeur de limousine pendant que celui-ci leur raconte sa vie. Un rejet silencieux qui sera bientôt à votre portée avec le nouveau «quiet mode» d’Uber. Le principe ? Sur Uber Black et Uber Black SUV, les passagers peuvent désormais cocher une option leur permettant de demander au chauffeur de rester silencieux.

Lancé aujourd’hui, le nouveau mode silencieux fait partie d’une série de nouveautés destinées à distinguer le service de luxe Uber Black (ou Berline en Europe) des versions plus plébéiennes. À titre d’exemple, celui-ci ne propose que des véhicules aux fauteuils en cuir et des chauffeurs dont la note est supérieure à 4,85. Précisons aussi qu’il coûte plus du double par-rapport au Uber «normal».

Un Uber silencieux pour des passagers «relaxés»

Parmi les autres services de luxe, citons aussi une aide pour les bagages ou une température ambiante précise.

«Nous savons que quand les passagers choisissent Uber Black et Uber Black SUV, ils veulent une expérience consistante, de haute qualité, à chaque trajet», a déclaré Aydin Ghajar, chef de produit chez Uber, dans un communiqué. Il ajoute : «Avec ces nouvelles fonctionnalités et d’autres à venir, nous nous assurons que les passagers arrivent à destination relaxés et requinqués, où qu’ils se rendent.»

Désormais, vous aussi fermez la vitre à votre chauffeur de (quasi) limousine. C’est ça le luxe selon Uber.