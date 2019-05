DJI Osmo Action : la concurrente (stabilisée) de la GoPro

Depuis quelques années, DJI, leader mondial des drones de loisirs et professionnels, nous habitue à des petites innovations qui ne laissent pas de marbre les amateurs de petits gadgets. Après le franc succès qu’a rencontré Osmo Pocket en 2018, DJI veut remettre ça avec une petite surprise : une caméra d’action, marché ultra dominé par GoPro. Son nom ? Osmo Action.

Et l’entreprise californienne a de quoi trembler, car la marque chinoise a quelques arguments de taille : entre autres, deux caméras, la stabilisation, mais également le prix low cost.

La DJI Osmo Action, une caméra équipée de deux écrans

Pour se différencier de ses principaux concurrents, DJI Osmo Action est équipé de non pas une, mais deux écrans. Ainsi, outre l’écran tactile que l’on a l’habitude de voir derrière ce type de caméra (qui fera, dans ce cas 2,25 pouces), les utilisateurs pourront également profiter d’une deuxième caméra (de 1,4 pouce et n’étant pas tactile) sur la face avant de l’engin.

Mais à quoi pourrait-elle bien servir ? Aux selfies ! Et pour basculer d’un écran à l’autre, il n’y a rien de plus simple, il suffit de faire un double-tap sur l’écran principal. Autre point crucial : la stabilisation. On le sait, le fabricant ne lésine pas sur les efforts sur ce point. Il a d’ailleurs doté son nouveau joujou de la technologie RockSteady (fonctionnalité qui offre des images totalement fluides, mais également très stables).

En vidéo, plusieurs modes de captures sont disponibles : mode ralenti 8 x, ralenti 4 x, time lapse et plusieurs paramètres qui rendent les résultats encore plus agréable. En photo, le capteur de 1/2,3 pouces permettra d’enregistrer des photos de 12 mégapixels.

Quelques accessoires à prévoir

Pour le bonheur de tous (mais pas du portefeuille), DJI propose une gamme d’accessoires optionnels pour répondre efficacement aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Vous pourriez, par exemple, profiter d’un boitier étanche, d’un adaptateur 3,5 mm pour y installer un microphone externe, d’une barre d’extension de 500 mm, d’une poignée flottante pour un usage sous l’eau, de filtres et de station de recharge. Il est à noter que ce petit bijou est déjà disponible à l’achat sur le site store.dji.com (depuis hier) et sortira en vente chez les revendeurs agréés à partir du 22 mai.

Le prix ? 470 $ CA. Aventuriers un peu fauchés, voilà une bonne alternative à GoPro.

