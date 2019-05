Fortnite : John Wick s’invite dans le battle royale

L’homme à la gâchette la plus chirurgicale du cinéma s’invite dans Fortnite. Comme précédemment avec Thanos et Ralph, une nouvelle franchise s’invite aujourd’hui sur le battle royale le plus populaire du monde : le tueur à gages John Wick, campé par Keanu Reeves.

Hasard des hasards : le troisième volet de la trilogie John Wick (intitulé Parabellum) sort cette semaine au cinéma.

John Wick dans Fornite, en quoi ça consiste ?

Pour cet événement temporaire, gigantesque vitrine pour le troisième volet de la série, un mode baptisé «Le pactole de Wick» est proposé aux joueurs, avec un avatar de Keanu Reeves aussi chargé en testostérone que de l’esprit cartoonesque de Fortnite. Illustration en vidéo :

Le nouveau mode consiste à récupérer des pièces d’or en éliminant ses adversaires. Le joueur ayant le plus de pièces termine premier, mais avec un risque accru puisqu’il apparaît sur la carte. Lors du dernier seuil, le joueur le plus opulent revêt le costume de John Wick.

À noter aussi, plusieurs défis gratuits, en lien avec le film. À la clé, plusieurs objets à débloquer : une skin Croque-Mitaine, un planeur One Shot ou un sac à dos doré.

Amusez-vous bien, et surtout, gardez votre sang froid.