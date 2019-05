L’utilisation intensive du smartphone entraîne une mutation du pouce

Et si l’utilisation intensive du smartphone pouvait influencer directement sur la morphologie de nos mains ? Croyez-le ou non, mais c’est c’est ce que montre le résultat d’une étude menée par O2, une entreprise de téléphonie britannique : le tapotage intensif sur un écran de smartphone donnerait lieu à une mutation du pouce.

Une étude menée sur 2000 Britanniques

Dans le but de mieux comprendre la relation étroite qu’entretiennent l’utilisateur et son smartphone, cette entreprise de téléphonique britannique a sondé plus de 2000 utilisateurs de smartphones. Et 30 % de ces personnes affirment avoir constaté un changement au niveau de la morphologie de leur main depuis qu’elles sont scotchées à leur téléphone portable.

Ainsi, la société britannique affirme que le pouce de la main utilisée pour effectuer les balayages d’écran peut augmenter de 15 % par rapport à l’autre pouce que l’on n’utilise pas. Et contre toute attente, il a été prouvé que le pouce ne serait pas le seul doigt à subir cette mutation. Selon les études menées par l’entreprise, l’usage intensif du smartphone peut également entrainer des déformations au niveau de la courbure des auriculaires (un doigt qui n’est pas beaucoup sollicité, car c’est celui qui assure la stabilité du smartphone entre les mains de l’utilisateur).

Indispensable du quotidien : le smartphone

Aujourd’hui, plus que jamais, les smarpthone tiennent une place importante dans la vie quotidienne des utilisateurs. Et pour cause, le téléphone portable est omniprésent. Selon la directrice marketing et communication de O2, Nina Bibby, une telle mutation au niveau de la forme des doigts n’est plus une grande surprise.

« Les smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes ; il est difficile de dire où s’arrête notre main et où notre portable commence. Il n’est donc pas surprenant que nos corps changent subtilement afin de s’adapter au fait que les mobiles font de plus en plus partie de nos vies », ajoute-t-elle.

Le phénomène des vibrations fantômes

Grâce à cette étude, l’on a également pu constater que 5 % des personnes sondées ressentaient régulièrement les vibrations fantômes, cette sensation de sentir son téléphone vibré alors que ce n’est pas le cas.

Entrons de plein pied dans l’âge de l’homo mobilus.