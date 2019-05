La Lune rétrécit « comme un raisin sec », selon la NASA

La Lune fait partie de ces éléments immuables de nos vies, comme l’odeur de l’herbe et Keanu Reeves. Pourtant, notre satellite rétrécit. Il aurait récemment perdu 50 mètres de circonférence. Une transformation des plus importantes, causée par le refroidissement de l’intérieur de la Lune, ayant provoqué des séismes de surface.

Le rétrécissement de la Lune comparable à un raisin

Selon les résultats d’une étude de la NASA : « La Lune rétrécit comme un raisin. Mais contrairement à la peau flexible de ce fruit, la surface de la Lune est fragile et se brise ». Résultat : cela créé des failles semblables aux failles sismiques de la Terre. En effet, lorsque cet astre se refroidit, la fameuse croûte lunaire se rompt et crée des failles qui sont poussées les unes contre les autres. Résultat : se produit un tremblement de Lune .

En intérieur, ces failles et ces tremblements se montrent sous forme de falaises de quelques dizaines de mètres et de plusieurs kilomètres de long, si vous voulez une comparaison imagée, cela ressemble un peu à un escalier. Et ce n’est que le début, car selon Thomas Watters, le chercheur à la tête de cette étude : « Notre analyse fournit la première preuve que ces failles sont toujours actives et risquent de produire des tremblements de Lune aujourd’hui, alors que la Lune continue de se refroidir et de se rétrécir progressivement ».

Selon les chiffres, ces tremblements ont réussi à atteindre 5 sur l’échelle de Richter. Au cours des dernières centaines de millions d’années, la Lune s’est réduite de 50 mètres.

28 séismes au moins enregistrés

Pour obtenir ces résultats, les scientifiques se sont basés sur les données enregistrées par les sismographes placés sur la Lune par les astronautes des missions Apollo. Sur la période de 1969 jusqu’en 1977, l’on a déjà pu noter pas moins de 28 séismes. Mieux, l’algorithme mis en place par ces scientifiques a même permis d’identifier clairement l’endroit où ces secousses ont eu lieu.