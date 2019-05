Vous prenez des coups en VR, ce robot vous frappe dans la réalité

La réalité virtuelle a ouvert les portes à de nombreuses possibilités. Mais jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour rendre cette expérience encore plus réaliste que jamais ? Accepteriez-vous de prendre des coups ? On ne sait pas vous, mais le youtubeur James Bruton, lui, n’a pas hésité une seule seconde. Dans une vidéo qu’il a publiée le 13 mai dernier, cet ingénieur a montré les résultats d’un projet assez particulier : se faire frapper par un robot pendant que l’on joue à un jeu vidéo avec un casque de réalité virtuelle (VR).

Pour cette étude, l’ingénieur a fait appel à des étudiants de l’Université de Portsmouth. Dans un premier temps, ces derniers lui ont permis de mettre sur pied ledit robot, mais se sont également portés volontaires pour être les premiers à tester l’expérience VR qui y est attachée.

L’homme contre le robot, la nouvelle expérience VR

Dans la vidéo du youtubeur, on peut voir un joueur, sa batte de baseball ainsi qu’un bouclier. Devant lui, un robot avec des gants de boxe. Derrière les deux « joueurs », un écran qui transmet ce que voit l’utilisateur dans son casque de réalité virtuelle. La grande particularité du jeu : le joueur reçoit de véritables coups venant de la machine. Ce qui signifie que chaque fois que le joueur reçoit un coup dans le jeu, il reçoit un véritable coup dans la vie réelle.

Pour réussir à reproduire les coups du jeu dans la réalité, les étudiants se sont tournés vers des capteurs Vive Tracker. Ces derniers sont connus pour détecter, aussi bien, les mouvements des bras pneumatiques de la machine que ceux des armes utilisées par le joueur. Au rendez-vous : une expérience unique et très réaliste. Le joueur ressent réellement les coups sur le bouclier et comme dans la vraie vie, les coups ne sont pas toujours agréables à encaisser. Cette sensation n’est pas toujours partagée sur tous les jeux VR.

Bientôt disponible sur le marché ?

Cela vous tente ? Pour le moment, ce projet de James Bruton et les étudiants de Portsmouth n’est destiné que pour leur propre divertissement. Mais vu les résultats obtenus, certaines sociétés pourraient s’en inspirer. Comme les firmes spécialisées dans les jeux VR sont nombreuses à chercher le moyen le plus efficace pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, on peut s’attendre à ce que ce robot fasse son entrée sur le marché, dans un avenir proche.

