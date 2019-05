Epic Games Store : comment bien profiter des méga soldes d’été

La concurrence est de plus en plus rude entre les plateformes de jeux Steam et Epic Games Store. Ce dernier prend les devants en proposant ses soldes d’été un mois plus tôt. Ces promotions, que l’on ne présente plus aux grands amateurs de jeux vidéo sont connues sous le nom de « Mega Sale ».

Méga soldes d’été de l’Epic Games Store : à quoi s’attendre?

Si les soldes d’été proposées par Steam se font bien attendre, la firme à l’origine de Fortnite a décidé de prendre l’avance en dépassant son principal concurrent. L’Epic Games Store a en effet annoncé l’arrivée des méga soldes. Quelques heures plus tard, l’on pouvait découvrir en exclusivité ce qui se passera durant ces soldes proposées sur la boutique en ligne du studio.

Et si l’on se réfère aux informations fournies sur le site, les prix proposés lors de ce Méga Sale seraient vraiment très avantageux. Epic offre par exemple 10 $ pour chaque jeu acheté au moins 14,99$.

Une liste de tous les titres concernés est déjà disponible : Satisfactory (à 19,99 $), AfterParty (à 5,99 $), The Walkind Dead : The final season (à 4,99 $), The Witness (à 8,49 $), etc. Une réduction est également valable pour les jeux en précommande comme Borderlands 3 (49,99 $), Control (49,99 $) ou encore Heavy Rain (à 9,90 $).

Ces promotions sont valables jusqu’au 13 juin. Celles de Steam commenceront le 25 juin.