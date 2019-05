Psyonix : Epic Games rachète le studio auteur de Rocket League, guerre ouverte avec Steam

Epic Games continue à faire, petit à petit, son bonhomme de chemin. Dernière grande étape franchie : le papa de Fortnite vient de racheter le studio indépendant Psyonix, qui est à l’origine de Rocket League.

Qu’est-ce que cette transaction apportera ? Quels seront les principaux changements qu’entrainera la signature du fameux contrat ? Et surtout, quel est l’avenir de Rocket League ? Quelques informations croustillantes dans cet article.

Qu’en est-il de l’avenir de Rocket League ?

Avec le rachat du studio Psyonix par Epic Games, toutes les questions tournent autour de l’avenir de Rocket League. Si le studio n’a pas l’intention de toucher au gameplay, en général, le rachat entrainera tout de même quelques bouleversements. On notera, bien évidemment, la migration de Rocket League du catalogue Steam à l’Epic Game Store.

Et pour que les utilisateurs puissent s’y préparer efficacement, la transition ne se fera pas immédiatement, mais, certainement, sur une période de quelques mois. Pour Epic Games, cette technique est aussi un moyen très efficace pour éviter le phénomène de « review bombing » (l’assassinat d’un jeu dans la section commentaires par une multitude joueurs mécontents de son transfert d’une compagnie à l’autre). Un phénomène qui est loin, très loin, d’être une simple légende, car de nombreux jeux ont souffert de ce problème ces dernières années).

Les avantages dont pourra jouir Epic Games avec l’achat de Psyonix

Epic Games s’attend à ce que l’acquisition de Psyonix lui rapporte gros (nous parlons ici de quelques millions de dollars en plus). Pour rappel, ce jeu est aujourd’hui encore, le sixième jeu le plus joué sur la plateforme Steam. Ce n’est pas tout, si l’on se base sur les classements des dernières années, l’on peut toujours voir Rocket League dans le top des jeux les plus rentables.

En parlant de roquette, il semble qu’Epic ait mis les gaz.