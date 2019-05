Problèmes de batterie sur smartphone : Netflix pourrait être responsable

Dernièrement, nous avions fait écho de la liste des applications les plus énergivores sur vos smartphones. Et une chose est certaine : celles-ci ne manquent pas. Bien évidemment, certaines consomment beaucoup plus que d’autres, et parfois il n’est pas aisé de définir pourquoi votre terminal mobile dépense autant d’énergie en si peu de temps. Netflix en a payé les frais il y a peu.

Un grand bug dans l’appli Netflix sur smartphone

Votre smartphone se retrouve rapidement à plat ? C’est tout à fait normal si vous utilisez plusieurs applications énergivores. Le fait de regarder des films et des séries sur l’application de vidéo à la demande, Netflix, vous fera consommer, par exemple, beaucoup de batterie. Mais normalement, l’application ne devrait pas consommer de batterie lorsqu’elle n’est pas ouverte ou utilisée. Ce qui n’est pas le cas ici.

Si l’on se base sur l’étude menée par la société spécialisée Mobile Enerlytics, depuis plusieurs mois, un bug dans la version Android de l’application fait que même en étant fermée, l’application continue à pomper dans la batterie. À cause de ce bug, identifié sous le processus « wait4 system call » de Process Manager, l’application, même en arrière-plan, redémarre automatiquement. Ce qui contribue à vider la batterie du téléphone très rapidement. Résultat : le smartphone perd 20 % de la batterie en une nuit, sans même avoir été utilisé.

Une mise à jour Android, en ligne

Ce bug est assez préoccupant, car Android 6.0 est disponible sur 16,9 % des smartphones fonctionnant avec le système d’exploitation de Google. Ce qui en fait la version la plus utilisée dans le monde entier.

Heureusement, Netflix a rapidement réagi en apportant une mise à jour sur l’application. Cette correction est donc disponible sur la version 7.8.0 du programme de streaming. Cela permet aux utilisateurs d’économiser un pourcentage notable de batterie sur votre smartphone.