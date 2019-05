Windows 10 : la nouvelle mise à jour est arrivée avec son lot de nouveautés

C’est devenu une habitude : à chaque printemps, Microsoft lance sa série annuelle de mises à jour pour Windows 10, avec plus ou moins de succès. La deuxième série arrive en général à l’automne. Cette année, petit changement : les mises à jour seront beaucoup plus progressives et personnalisables, laissant la possibilité au fabricant et à l’utilisateur de juger du bien-fondé de telle ou telle évolution.

La première salve de nouveautés du cru 2019 est arrivée cette semaine. Du bon, du moins bon. Voici ce qu’elle contient.

Toutes les nouveautés de la mise à jour Windows 10

Première nouveauté fonctionnelle pour Windows 10 : l’arrivée d’une barre de recherche textuelle, dissociée de l’assistant vocal Cortana. On trouve désormais à côté de la barre de recherche où inscrire le texte une icône indépendante pour Cortana. Les applications que vous utilisez le plus sont désormais bien mieux valorisées dans vos recherches.

Dans le but de rendre le système plus lisible et intuitif, vous pourrez facilement régler les connexions wi-fi ou Ethernet depuis les paramètres. Les polices d’écriture deviennent elles aussi plus accessibles, avec une section dédiée des paramètres dans laquelle il suffira de glisser le fichier concerné.

Autre nouveauté attendue : après le thème sombre, l’arrivée d’un thème clair, qui s’applique surtout à la barre des tâches, le centre de notifications ou encore le menu Démarrer. On notera aussi quelques touches d’ergonomie sur les menus (de nouvelles icônes, des modifications sur les fonds d’écran…).

230 nouveaux Emojis font aussi leur apparition dans un catalogue déjà bien fourni, auxquels s’ajoutent les kaomojis (suites de signes évoquant une situation ou un sentiment).

Dernier point : les applications natives, comme Calendrier, Paint ou OneNote, pourront être désinstallées. Un Windows de plus en plus modulable, donc; ce sont les fans de Linux qui vont être contents.

