Apple ne cessera donc jamais de nous surprendre. La firme de Cupertino, vient d’annoncer, cette semaine, la sortie des nouveaux MacBook Pro, avec plusieurs points forts : dont un processeur 8 cœurs et une révision plus intelligente du clavier Apple. Nous avons obtenu de plus amples informations sur ce nouveau composant.

La présence d’un Touch Bar

C’était un début de soirée comme tous les autres. Les grands adeptes d’Apple ne l’ont pas vu venir et pourtant, le géant de l’électronique et de l’informatique vient d’annoncer une grande nouvelle : le Touch Bar pour ces modèles 13 et 15 pouces. En effet, selon les informations que le grand américain a sorties : ces ordinateurs portables intègrent des processeurs Intel de 8e et 9e génération. Ce qui promet une plus grande performance. L’on peut également y voir un processeur Intel à 8 cœurs.

Le clavier papillon sur le MacBook Pro 2019

La grande nouveauté pour cette année : l’intégration du clavier Papillon. Depuis quelque temps, plusieurs utilisateurs d’Apple ont remarqué quelques problèmes sur le clavier des trois précédentes générations. Avec ce nouveau composant, la marque à la pomme a l’intention de mieux satisfaire les utilisateurs.

Les configurations des nouveaux MacBook Pro 13 et 15 pouces

Voici toutes les informations à retenir concernant les configurations des nouveaux MacBook Pro.

13 pouces

– MacBook Pro 13 pouces Touch Bar : Core i5 quatre cœurs (8e génération) 2,4 GHz (Turbo Boost 4,1 GHz), 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, Iris Plus Graphics 655 pour 1 999 €.

– MacBook Pro 13 pouces Touch Bar : Core i5 quatre cœurs (8e génération) 2,4 GHz (Turbo Boost 4,1 GHz), 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, Iris Plus Graphics 655 pour 2 249 €.

15 pouces

– MacBook Pro 15 pouces Touch Bar : Core i7 six cœurs (9e génération) 2,6 GHz (Turbo Boost 4,5 GHz), 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, Radeon Pro 555X pour 2 799 €.

– MacBook Pro 15 pouces Touch Bar : Core i9 huit cœurs (9e génération) 2,3 GHz (Turbo Boost 4,8 GHz), 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, Radeon Pro 560X pour 3 299 €.