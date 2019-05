Une IA de Samsung donne vie aux portraits

Cinq siècles après avoir été peinte par Léonard de Vinci, la célèbre Mona Lisa prend vie. Une prouesse rendue possible grâce à une toute nouvelle technologie développée chez Samsung, qui permettra de donner vie aux photos et aux peintures.

Et la Joconde n’est pas la seule à avoir pu profiter de cette trouvaille des chercheurs en machine learning. Marilyn Monroe, Salvador Dali ou encore Albert Einsten peuvent déjà se prêter au jeu.

Deep fake, le retour ?

Les résultats de ce nouveau dispositif nous rappellent, vaguement ceux obtenus grâce aux deep fake. Pour ceux qui n’ont en jamais entendu parler, il s’agit de vidéos ultraréalistes qui permettent une incrustation intelligente à un visage à la place d’un autre et permettant par conséquent de faire dire n’importe quoi à cette personne.

Si les résultats étaient très convaincants, cette méthode était gourmande en donnée. En effet, pour arriver à un effet ultraréaliste, il était nécessaire de traiter plusieurs minutes de vidéo d’une même personne. Cette nouvelle technique, déjà appliquée sur Mona Lisa, n’est pas aussi gourmande.

En se basant sur un procédé dont le but est d’exporter uniquement les points de repère d’un premier visage (les mouvements de la bouche, des yeux et des sourcils de n’importe qui) et les appliquer, par la suite, à un second visage (dans ce cas, il s’agit de Mona Lisa), il est possible d’arriver à une image ou une photo animée.

Bien évidemment : « une animation avec 32 photos sera bien meilleure par exemple, car la qualité variera grandement en fonction du nombre d’image du sujet », peut-on lire dans les explications données par les chercheurs.

L’art 2.0 : le portrait selon Samsung

Cette innovation est un souffle d’espoir pour la modernité. Et pour cause, l’utilisation de cette technologie pourra être très utile dans les musées et autres lieux culturels. D’ailleurs, une petite vidéo représentative montre la manière dont ce dispositif peut révolutionner l’avenir des œuvres d’art.

