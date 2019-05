L’Electronique Entertainment Expo (E3) 2019 commencera officiellement le mardi 11 juin prochain. Rendez-vous incontournable de tous les gamers du monde entier, c’est le moment où l’on s’informe sur les dernières nouveautés du marché du jeu vidéo. Et comme tous les ans, les premières informations de cette date mémorable commencent déjà à fuiter sur la toile. Parmi elles, plusieurs images de la nouvelle version de Xbox One S ont fuité sur internet. Une console particulière aux couleurs de Fortnite.

La Xbox One S aux couleurs de Fortnite

Cette nouvelle a fait couler beaucoup d’encre. Selon les bruits de couloir, Fortnite est sur le point de signer un partenariat avec Microsoft pour la prochaine Xbox One S. Objet de toutes les curiosités, il semble donc que la console de jeu de Microsoft portera, fièrement, les couleurs du titre : soit les tons violets. Si l’on se réfère aux informations données par le site WinFuture, cet Xbox Collector sera équipé d’un lecteur de disque et d’un disque dur de 1To. Côté accessoires, elle sera équipée d’une manette tirant, toujours, dans les tons de violet, mais plus sombre que le corps de la console elle-même.

Pour le moment, l’on ne sait pas encore si le logo Fortnite apparaitra sur la console ou pas. Autre information : l’édition Fortnite de la Xbox One S est également équipée d’un 2 000 V Buck. Les futurs propriétaires de la console pourront profiter de la tenue Dark Vertex, qui viendra habiller les personnages du jeu. Pour le plus grand plaisir des joueurs, Microsoft livrerait ce Xbox avec un pack d’un mois d’abonnement à 3 services : Xbox Live Gold, Game Pass et EA Access.

La date de sortie ?

À l’heure actuelle, aucune date de sortie pour cette Xbox One S n’a été communiquée. Mais tout pousse à croire que l’annonce se fera dans les jours qui suivent. L’on s’attend surtout à avoir un aperçu officiel de la console lors de l’E3. Toujours selon les informations divulguées sur internet, elle devrait être vendue à 299 euros en Europe.