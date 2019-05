Huawei : pour remplacer Android, son alternative s’appellerait Ark OS

Il ne se passe pas une journée où le destin de Huawei n’est pas mis en avant dans la une. On évoquait il y a quelques jours les diverses options qui s’offraient à la firme chinoise quant à son futur système d’exploitation. Par la force des choses, Huawei est motivé, plus que jamais, à proposer son propre OS pour être totalement indépendant de Google. Et il se trouve que le mastodonte chinois a l’intention de mettre en place un remplaçant d’Android plus rapidement que prévu.

Ark OS : l’OS estampillé Huawei

Heureusement, le géant chinois a encore un peu de temps pour se préparer, car Google ne retire la licence Android sur les appareils Huawei que le 19 août prochain. Le fabricant a donc un grand objectif : proposer son propre OS pour devenir totalement indépendant de Google. Mais cette décision et le travail qui y est lié passent par plusieurs étapes, plus ou moins contraignantes. Même une entreprise aussi puissante que Huawei ne peut pas se permettre de le faire à la légère.

D’après les récentes informations en notre possession, c’est donc Huawei Ark OS qui sera le futur remplaçant d’Android. La firme chinoise vient, en effet, de déposer une demande d’enregistrement de la marque « Huawei Ark OS » auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union Européenne ou EUIPO. Les détails sur ce système d’exploitation à venir ne sont pas encore nombreux.

Mais si l’on se réfère aux sources, il est fort probable que ce dernier soit un substitut puissant d’Android et de Windows. Le PlayStore, quant à lui, sera certainement remplacé par le propre magasin d’applications de la marque, AppGallery.

