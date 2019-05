Amazon : Alexa peut désormais supprimer votre historique vocal

Les assistants personnels ont une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Et lorsque ces derniers sont capables d’interagir efficacement avec nous et les autres objets connectés de la maison, l’utilité est décuplée. Mais est-ce que ces derniers empiètent sur notre vie privée ? Cette question reste une principale source de préoccupation. Bonne nouvelle pour les utilisateurs du service Alexa d’Amazon, vous pouvez maintenant supprimer l’historique de vos commandes vocales ainsi que vos discussions.

Comment effacer son historique avec Alexa

Il y a quelques semaines, Amazon avait avoué que toutes les commandes vocales que vous faites à Alexa sont enregistrées sur ses serveurs. Mais il ne s’agit pas d’espionnage, mais d’une manière que l’entreprise ait trouvé pour améliorer les services de reconnaissance vocale pour permettre à l’assistant vocal de mieux répondre à vos requêtes. Il n’y a donc aucune crainte à avoir quant à la protection de votre vie privée.

Pour éteindre, petit à petit, les doutes des utilisateurs, le géant américain leur permet d’éteindre le microphone sur les derniers appareils Amazon. Et si cela ne suffit pas, il est désormais possible de demander à Alexa de supprimer entièrement vos enregistrements de la journée. Il suffit de dire : « Alexa, efface tout ce que j’ai dit aujourd’hui » et tous vos enregistrements vocaux de la journée seront effacés.

Lors du lancement d’Echo Show 5, l’enceinte intelligente activée grâce à Alexa, Amazon en a également profité pour annoncer que : « Bientôt, les clients pourront aussi effacer leur dernière sollicitation en disant, Alexa, efface ce que je viens de te dire ». Un moyen efficace et rapide pour supprimer l’historique des requêtes que vous faites.

Faciliter la protection de la vie privée

Auparavant, il vous était déjà possible de supprimer totalement votre historique de requête vocale en passant par l’application Amazon Alexa de votre smartphone. Suite au bad buzz d’il y a quelques semaines, Amazon a également annoncé l’arrivée d’une page « Alexa Privacy Hub » sur son site internet.

De là, vous pourrez accéder à tous les réglages concernant la confidentialité de l’utilisateur.