Honeycomb Glacier : Intel présente un PC portable à double écran

Asus n’a pas attendu l’ouverture du Computex pour annoncer son ZenBook Pro Duo, un ordinateur portable doté de deux écrans. Et si Asus est connu officiellement pour être le premier à commercialiser ce type de produit sur le marché, la conception générale de l’appareil a connu sa phase de gestation dans les laboratoires de recherche d’Intel. Et lors de l’édition 2019 du Computex, Intel a levé les voiles sur un drôle de prototype. Présenté chez The Verge il y a quelques jours, Honeycomb Glacier est un atout à double écran utilisé par Intel pour prouver qu’il compte également être de la partie.

Toutes les informations à connaître sur le PC à double écran

Pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les curieux et les impatients, Intel a déjà mis en avant plusieurs caractéristiques sur son nouveau PC. Ainsi, le Honeycomb Glacier sera doté de deux écrans : un écran FULL HD de 15,6 pouces et un écran de 12,3 pouces avec une définition un peu plus exotique que l’écran principal (c’est-à-dire 1920 x 720 pixels).

Le point fort de ce nouveau produit se trouve au niveau de la disposition intelligente des moniteurs, reliés à deux charnières. L’objectif ? L’angle de vision dont profitera l’utilisateur sera des plus pratiques possible, surtout pour les joueurs. Car le Honeycomb Glacier est surtout dédié aux gamers.

Une double charnière pour moins de distraction

L’intérêt de la double charnière est dans la possibilité d’orienter les deux écrans de manière à ce que l’utilisateur puisse éviter, au maximum, les différentes sources de distraction. Résultat : le joueur n’aura pas à tourner la tête pendant la partie.

Il est également possible de bloquer un écran pour conserver l’angle choisi quand on monte ou on descend l’écran supérieur. Bonus, Intel voit également dans cette charnière une grande opportunité pour refroidir le PC durant son utilisation.

Intel annonce, également, que ce PC sera équipé d’une NVIDA GeForce 1070 et un processeur Intel à huit cœurs. Côté composants, les futurs propriétaires pourront profiter d’une caméra dotée de la technologie eye-tracking, un must-have pour les joueurs qui veulent prendre le contrôle de leur PC sans devoir faire de manipulation physique.

Écran double, plaisir double.

