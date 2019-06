Call of Duty Modern Warfare : une bande-annonce et une date de sortie !

Ce n’est pas comme si Activision ne nous avait pas prévenus. Aujourd’hui c’est officiel, Call of Duty : Modern Warfare renait de ses cendres et se présentera sur une toute nouvelle version remastérisée pour cette année. Les informations à son propos sont déjà nombreuses à faire le tour de la toile.

L’on sait, par exemple, qu’il ne s’agit pas d’une suite directe aux trois précédents opus qui n’ont déjà plus rien à apprendre de nouveau au joueur, mais un réel reboot de la série que l’on connaîtra sous le nom de Modern Warfare.

Call of Duty Modern Warfare : quoi de neuf ?

Dans ce nouvel opus, le joueur aura donc le droit à une toute nouvelle formule avec des bases qui ne ressemblent en aucun cas aux trois précédents épisodes, dont l’histoire a déjà été bouclée. En effet, dans Modern Warfare, le joueur sera plongé dans la peau d’un agent d’élite des forces spéciales. Son monde est sombre, mais est toujours des plus réalistes (même plus réalistes que les trois premiers). Et comme vous l’aurez compris, plusieurs grandes nouveautés viendront améliorer l’expérience de l’utilisateur.

En plus du retour d’un mode campagne, dans ce nouvel épisode, les joueurs pourront également profiter d’un mode en ligne. Autre grande surprise : le mode coopératif qui sera accessible pour tous les joueurs, quel que soit son niveau.

Les précommandes sont déjà ouvertes

Vous avez hâte ? Vous n’êtes pas seul ! Pour que les joueurs ne restent pas sur leur faim, Infinity Ward annonce que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, l’on sait également que Call of Duty : Modern Warfare s’affranchirait d’un Season Pass. Ainsi, les gamers pourront profiter de plusieurs contenus gratuits tout au long de l’année. Ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs qui veulent ajouter de nouvelles expériences au jeu, au fil du temps.

Dernier point et non le moindre, l’on sait également que le titre sera cross-play. Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que les joueurs, qu’ils soient sur PC, sur PlayStation 4 ou sur Xbox One pourront s’affronter en mode multijoueur. Si vous voulez avoir un aperçu de ce jeu qui sortira le 25 octobre prochain, allez vite regarder sa première bande-annonce.

