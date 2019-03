Call of Duty Mobile arrive sur Android et iOS

Un nouveau venu dans la famille des jeux Battle Royale sur mobile.

Après Fortnite et PUBG, c’est au tour de la licence phare Call of Duty de prendre vie sur nos smartphones. Sobrement baptisée Call of Duty : Mobile, cette mouture pour mobiles sera disponible aussi bien sur Android que sur iOS.

C’est lors de la Game Developers Conference, à San Francisco, que Tencent et Activision ont annoncé l’ouverture des pré-inscriptions à la version bêta publique de Call of Duty : Mobile. Notons que cette version de test ne sera disponible que pour les Américains et les Européens.

Développé par le studio Timi du groupe Tencent, Call of Duty : Mobile devrait reprendre les caractéristiques de la saga pour PC. La mouture mobile devrait donc proposer des modes multi-joueurs et un mode zombie.

Caractéristiques de la saga initiale

« En jouant à Call of Duty: Mobile, vous pourrez débloquer des personnages, armes, tenues, séries de points et pièces d’équipement emblématiques de l’univers Call of Duty, qui vous permettront de personnaliser votre équipement », peut-on lire sur la page Play Store du jeu. Affirmation corroborée par le contenu du trailer du jeu, que le groupe Activision a dévoilé lors de la GDC de San Francisco.

Call of Duty : Mobile reprendra les caractéristiques de la saga initiale, et proposera donc un environnement FPS multi-joueurs. Disponible en free-to-play, le jeu héritera de plusieurs éléments et personnages issus des opus Black Ops et Modern Warfare.

Jusqu’ici, nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour connaître la configuration recommandée pour exécuter le jeu. Présumons juste que Call of Duty : Mobile fonctionnera correctement sur les derniers smartphones sur le marché. Ne manque plus qu’une vraie date de sortie.