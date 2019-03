Battlefield V: EA présente son battle royale Firestorm en vidéo

Gamers, réjouissez-vous!

C’est désormais chose faite: le mode battle royale de Battlefield V, baptisé Firestorm, vient d’accueillir son nouveau trailer et une date de sortie.

C’est confirmé: Battlefield V Firestorm sera lancé le 25 mars. Le trailer est évidemment conçu pour séduire les fans de Battlefield V et du genre battle royale. Comme son nom l’indique, le Firestorm apportera d’importants changements, surtout au niveau du nombre de joueurs (probablement autour de 100 selon les règles du genre de Battlefield) sur une carte en forme de cercle de feu qui ne cesse de se rétrécir. Les joueurs devront donc se contenter des moyens du bord pour encourager leurs coéquipiers et résister à la concurrence et éviter de se brûler. Là, nous voyons un coup d’œil fait aux jeux de battle royale du type d’Apex Legends, de Fortnite et de PUBG. Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, la mise à jour Firestorm sera donc accessible gratuitement à tous les fans du jeu vidéo à partir du 25 mars.

À en croire son trailer dévoilé par Electronic Arts et DICE, le Battlefield V Firestorm montre une multitude d’armes destructives dans le jeu. Le mode de tir standard existe bien évidemment, mais Firestorm vous permet d’avoir accès à des chars, des véhicules de combat et même des frappes d’artillerie. Une scène du trailer nous montre même que vous pouvez lancer une fusée éclairante et demander une frappe d’artillerie à la position de votre adversaire.

Par ailleurs, EA note que la mappe de Firestorm sera «dix fois plus étendue que celle d’Hamada», la mappe initiale de Battlefield V. Vous pouvez faire équipe et faire revivre les membres de l’équipe tombés au combat et rester dans le cercle du Firestorm.

Le genre battle royale dispose aujourd’hui d’assez d’alternatives pour séduire le maximum de joueurs. Ceux qui préfèrent les jeux gratuits peuvent rester avec Apex Legends, Fortnite Battle Royale ou PUBG Mobile sur Android ou iOS. En revanche, les gamers qui disposent d’un budget plus conséquent pourront se tourner vers Call of Duty Black Ops 4 Blackout, PUBG (sur PC et consoles) ou Battlefield V Firestorm au moment de sa sortie.

