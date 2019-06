Google Maps permet désormais de voir les plats dans les restaurants

Depuis sa création en 2004, le succès de Google Maps n’est plus à prouver. Afin d’améliorer continuellement l’expérience de l’utilisateur, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées depuis lors. Ainsi, vous pouvez également, à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur vous informer sur le trafic, créer un itinéraire personnalisé, vous géolocaliser et même regarder des images satellite et 3D. Nouvel ajout depuis cette semaine : vous pourrez aussi voir les photos des plats disponibles dans les restaurants de votre choix.

Améliorer l’expérience Google Maps

Vous êtes à la recherche d’un restaurant près de l’endroit où vous vous trouviez ? Toutes les entreprises, y compris les restaurateurs, ont la possibilité d’ajouter leur enseigne sur la carte de Google Maps. Ainsi, dès que vous tapez le mot clé « restaurant » dans votre barre de recherche, le service de cartographie de Google vous indique immédiatement tous les restaurants dans votre zone actuelle.

Mais jusqu’ici, il était toujours un peu difficile d’identifier ce qu’on retrouvera réellement dans ces restaurants. Et ce, même si vous vous basez sur les commentaires et les notes des clients qui y sont déjà passés. Vous pourrez désormais vous faire une idée bien précise de ce qui vous y attendra : la présentation, la quantité, les ingrédients, etc.

Google incite également les utilisateurs à y partager la photo de leur assiette pour aider les futurs clients à faire leur choix.